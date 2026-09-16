Jesse Huerta anuncia una pausa indefinida de Jesse & Joy para enfocarse en su salud mental y familia

Durante más de dos décadas, Jesse Huerta ha compartido escenarios y grandes éxitos junto a su hermana Joy Huerta; sin embargo, el músico anunció que hará una pausa indefinida en Jesse & Joy y en su carrera musical.

Jesse explicó que esta decisión responde a su deseo de comenzar una nueva etapa, en la que pueda priorizar a su familia y su bienestar, marcando un cambio importante para el dúo que ha conquistado al público durante más de dos décadas.

Jesse y Joy se separa: Jesse Huerta revela la razón por la que decide poner una pausa a su carrera

El músico dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado el 15 de septiembre, en el que comparte los motivos que lo llevaron a dejar Jesse & Joy para comenzar una nueva etapa mucho más personal.

“A nuestra familia de Jesse & Joy: Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió Jesse Huerta.

Jesse aseguró que cumplirá con los compromisos de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, pero después hará una pausa en su actividad con el dúo para priorizar a su familia, su autocuidado y bienestar, además, dejó claro que la música que ha creado junto a Joy continuará, sin señalar conflictos entre ambos.

“No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia”.

Jesse Huerta desea priorizar y pasar más tiempo con su familia

El hermano de Joy Huerta confesó que desea aprovechar este tiempo para estar más presente con su familia y cuidar de su bienestar emocional, adoptando un ritmo de vida menos acelerado.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, continúa el músico en su texto.

¿Qué pasará con Jesse & Joy?

El futuro de Jesse & Joy queda temporalmente en pausa, aunque Jesse no ha señalado cuánto durará su retiro. Por ello, aún es prematuro hablar de una separación definitiva del dúo.

“Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”, revela y reconoce la importancia del proyecto musical que han construido juntos y que podría regresar.