‘Arena’: la película que reunirá a Angelina Jolie y Cara Delevingne bajo la dirección de Salma Hayek en México

Salma Hayek se pone detrás de cámaras y hace su gran debut como directora de un largometraje, la actriz mexicana se encuentra filmando Arena en México, una película independiente que cuenta con talento internacional.

La película que marca el debut como directora de Hayek, estará protagonizada por Cara Delevingne y el ruso Yura Borisov, además de Angelina Jolie como una de las productoras principales.

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¿De qué trata Arena, la película que marca el debut de Salma Hayek como directora?

Hasta el momento, muchos de los detalles de la producción se mantienen en secreto; sin embargo, Salma ha descrito Arena como una historia de amor prohibido y un viaje íntimo alrededor del amor, el deseo y la capacidad de encontrar placer en las cosas más sencillas de la vida.

Para Salma, los paisajes mexicanos tendrán un papel protagónico en la película, como directora eligió locaciones en Quintana Roo y en Veracruz, su estado natal, con la intención de mostrar escenarios que, según ella, pocas veces han sido vistas en las grandes producciones de Hollywood.

“Estas regiones ya son increíblemente cinematográficas”, señaló Hayek al hablar del rodaje y de su intención de mostrar al público algunas de las bellezas menos exploradas de México.

“Estoy muy emocionada de mostrarle al mundo estas joyas ocultas que nunca antes se habían visto”, declaró en entrevista para Variety.

Cara Delevingne y Yura Borisov como protagonistas de Arena, película que dirige Salma Hayek

El elenco de Arena está encabezado por Yura Borisov, actor ruso nominado al Oscar por su actuación en Anora, y Cara Delevingne, la modelo británica que también ha conquistado Hollywood en producciones como Ciudades de Papel o Escuadrón Suicida.

Además de dirigir la película, Salma también será productora de la cinta, participará frente a las cámaras y estará a cargo del guión.

Por otra parte, Angelina Jolie se suma al proyecto pero no como actriz, sino como productora, una colaboración que surge después de que ambas trabajaran en la película Without Blood, escrita y dirigida por Jolie y protagonizada por Hayek.

Para la fotografía, Arena contará con Philippe Le Sourd, reconocido por su trabajo en películas como Priscilla, de Sofia Coppola, y The Grandmaster, de Wong Kar-wai.