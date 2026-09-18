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Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi vuelven a ser padres

La pareja dio la bienvenida a su segundo hijo mediante adopción, un año después de convertirse en padres por primera vez.

Septiembre 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se comprometieron en 2023, en mayo de 2024 tuvieron su primera boda

INSTAGRAM

La llegada del nuevo bebé fue compartida por Millie y Jake a través de sus redes sociales. En una publicación conjunta en Instagram, ambos mostraron la mano de su pequeño junto al mensaje: “Hi little guy”.

La imagen fue la primera fotografía pública relacionada con el nuevo integrante de la familia. Sin embargo, los padres han decidido mantener en reserva su nombre y otros detalles de su vida personal.

Días antes, el 7 de septiembre, Millie había compartido un video de un paseo familiar por las Dolomitas, en Italia. En las imágenes aparecía junto a su hija, mientras Jake llevaba un portabebés. Aunque la pareja no había confirmado entonces la llegada de un segundo hijo, la publicación llamó la atención de sus seguidores.

En agosto de 2025, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que se habían convertido en padres por primera vez mediante la adopción de una niña.

A través de una publicación conjunta en Instagram, la actriz compartió la noticia con un mensaje en el que expresó la emoción de ambos por comenzar esta nueva etapa.

“Este verano, recibimos a nuestra dulce bebé mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad, con paz y privacidad”, escribió Millie en aquel momento.

Desde entonces, la pareja ha mantenido la identidad de su hija en privado. Incluso, en entrevistas previas, la actriz ha expresado su deseo de que sus hijos puedan decidir en el futuro cuándo y cómo compartir aspectos de su vida personal.

Con la llegada del segundo bebé, la familia Brown-Bongiovi pasa a estar integrada por cuatro miembros.

La decisión de adoptar no es nueva para Millie Bobby Brown. En una conversación con Kylie Kelce, la actriz habló sobre su deseo de formar una familia y explicó que la adopción siempre había sido parte de sus sueños.

Durante la entrevista, Millie recordó que desde niña imaginaba la maternidad de una manera distinta a la tradicional y que sus muñecas eran adoptadas. Para ella, la idea de convertirse en madre a través de la adopción siempre estuvo presente.

La actriz también ha hablado sobre su deseo de tener una familia numerosa y sobre la importancia de construir un hogar lleno de amor.

Una historia de amor que llegó al altar

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzaron su relación alrededor de 2021. En abril de 2023 anunciaron su compromiso y en mayo de 2024 celebraron una boda privada en Estados Unidos.

Jake Bongiovi es hijo del cantante Jon Bon Jovi y ha acompañado a Millie durante distintas etapas de su carrera. Ambos han procurado mantener su relación lejos de la exposición excesiva, aunque ocasionalmente comparten momentos especiales en redes sociales.

La pareja ha combinado sus proyectos profesionales con el deseo de formar una familia, una etapa que ahora viven como padres de dos pequeños.

Millie Bobby Brown Jake Bongiovi
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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