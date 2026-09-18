Maddox Jolie-Pitt elimina oficialmente el apellido de Brad Pitt

Maddox Chivan Jolie-Pitt, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, eliminó oficialmente el apellido de su padre de su nombre legal, una decisión que marca un nuevo capítulo en la historia familiar de una de las exparejas más mediáticas de Hollywood.

El pasado 14 de septiembre de 2026, un juez del condado de Los Ángeles aprobó la solicitud de Maddox para retirar “Pitt” de su apellido. Maddox había presentado la petición en mayo de 2026 por motivos personales.

Maddox nació en Camboya en 2001 y fue adoptado por Angelina Jolie en 2002. En 2006, Brad Pitt lo adoptó legalmente, y su nombre pasó a ser Maddox Chivan Jolie-Pitt.

Durante los años en que Angelina Jolie y Brad Pitt formaron una pareja, el apellido compuesto se convirtió en uno de los más reconocidos de la industria del entretenimiento. La familia creció hasta estar integrada por seis hijos: Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Knox y Vivienne.

La pareja se separó en 2016 y finalizó legalmente su divorcio en diciembre de 2024, después de un largo proceso judicial.

Maddox se suma a otros cambios de nombre dentro de la familia.

Shiloh Jolie: en 2024 inició y completó el proceso para retirar “Pitt” de su nombre legal.

Zahara Jolie: también ha utilizado públicamente el apellido Jolie y ha iniciado un procedimiento para eliminar legalmente “Pitt”.

Vivienne Jolie: ha sido identificada públicamente con el apellido Jolie en algunos créditos profesionales.

La separación de Angelina Jolie y Brad Pitt estuvo acompañada de años de disputas legales y diferencias familiares que recibieron una amplia cobertura mediática.

Con esta modificación, el joven da un paso en la construcción de su identidad pública y legal, mientras la familia Jolie-Pitt continúa siendo una de las más observadas de Hollywood.