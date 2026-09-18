Alex Fernández preocupa a sus fans tras ser hospitalizado; esto se sabe de su estado de salud

La noche del 15 de septiembre de 2026, Alex Fernández tenía programada una presentación en Culiacán, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia. No obstante, el cantante tuvo que cancelar su participación debido a una emergencia médica.

El artista viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán cuando fue necesario desviar la aeronave hacia Guadalajara. Una vez en la ciudad, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En un primer comunicado, su equipo de trabajo informó que el cantante permanecía hospitalizado bajo atención médica y con pronóstico reservado. En ese momento, no se habían dado a conocer detalles sobre el padecimiento que había provocado su ingreso.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores y entre quienes forman parte de la dinastía Fernández.

La mañana del 16 de septiembre, el equipo del cantante compartió una actualización sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

Según el comunicado, Alex Fernández fue diagnosticado con una infección respiratoria y gastrointestinal, y evoluciona favorablemente. A pesar de esta mejoría, continúa bajo supervisión médica durante su recuperación.

El mensaje también incluyó un agradecimiento del intérprete por las muestras de cariño, apoyo y preocupación que ha recibido durante estos días.

“Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días”, señaló el comunicado difundido por su equipo.

Asimismo, el cantante agradeció especialmente la comprensión y el cariño del público de Culiacán, ciudad donde esperaba presentarse por primera vez en el marco de las fiestas patrias.

América Guinart habla sobre la salud de su hijo

Tras darse a conocer la hospitalización, América Guinart, madre de Alex Fernández, también compartió información sobre el estado de salud del cantante.

El 17 de septiembre de 2026, la mamá del intérprete explicó que su hijo se encontraba mucho mejor después de haber sido ingresado en Guadalajara.

Aunque la familia ha brindado tranquilidad a sus seguidores, no se han revelado públicamente todos los detalles médicos de su recuperación.