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¡Adiós secreto! Esto es todo lo que se sabe de la bebé de 3 meses de Lady Gaga y Michael Polanski

Tras confirmarse que Lady Gaga y Michael Polansky ya son padres, se revelan nuevos detalles de su bebé, quien habría nacido por gestación subrogada.

Septiembre 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Todo lo que se sabe de la bebé de 3 meses de Lady Gaga y Michael Polanski

Todo lo que se sabe de la bebé de 3 meses de Lady Gaga y Michael Polanski

Getty Images

El pasado 11 de septiembre, medios internacionales dieron a conocer la noticia de que Lady Gaga y su prometido Michael Polanski, se habían convertido en padres, y aunque la pareja no ha revelado detalles de esta nueva etapa que atraviesan, algunos detalles sobre su bebé han comenzado a salir a la luz.

De acuerdo con la información que circula en los medios, la bebé de Lady Gaga es una niña de poco más de tres meses, y que tiene un nombre muy especial, ligado a la carrera musical de la cantante de 40 años.

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¿Cómo se llama la bebé de Lady Gaga y Michael Polanski y qué significa su nombre?

De acuerdo con el medio TMZ, Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky, le dieron la bienvenida a su primera hija el pasado 9 de junio de 2026, a la que llamaron Rose Bean Polansky, un nombre que tendría un significado muy especial para la cantante.

La revista People asegura que el nombre Rose está inspirado en La Vie En Rose, la icónica canción que Gaga interpretó en la película A Star Is Born en 2018, por otra parte, la elección también tendría un significado personal para la artista, quien lleva tatuada una rosa de tallo largo junto a la frase “la vie en rose”.

En cuanto al segundo nombre, Bean, el medio señala que podría ser un homenaje al activista Carl Bean, cuya historia habría inspirado a Gaga para crear su exitoso tema Born This Way; sin embargo, la pareja no ha confirmado esta información.

Michael Polansky, quién es el padre del hijo de Lady Gaga y su prometido

Michael Polansky, quién es el padre del hijo de Lady Gaga y su prometido

Getty Images

La hija de Lady Gaga y Michael Polanski habría nacido por gestación subrogada

El nacimiento de Rose Bean ocurre dos años después del compromiso de Gaga y Polansky, y de acuerdo con Page Six, la pareja habría recurrido a la gestación subrogada para darle la bienvenida a su bebé.

De acuerdo con el acta de nacimiento que obtuvo TMZ, la bebé nació el 9 de junio a las 11:19 de la noche, en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, donde el ginecobstetra, Robert Katz, famoso por atender el parto de otras famosas como Ciara y Russel Wilson, se hizo cargo del parto.

Los medios aseguran que la elección de este médico, deja claro la intención de Gaga y Polanski de mantener en privado la llegada de su bebé, y disfrutar de esta nueva etapa alejados de los reflectores y la curiosidad de los fans.

La maternidad de Lady Gaga

Poco después de que se diera a conocer la llegada de su bebé, fuentes cercanas a Lady Gaga aseguraron a People que la cantante “parece muy feliz” con esta nueva etapa. “Siempre quiso ser madre. Esto era algo muy importante para ella”.

La fuente añadió que Gaga “estaba lista para desacelerar tras su gira”, que terminó en abril. “Ahora mismo, está disfrutando de estar lejos de la mirada pública y de pasar este momento especial con el bebé”, continuó la fuente. “Michael es genial con el bebé. Están resolviendo todo juntos. No quiere perderse nada de eso”.

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