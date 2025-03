Lady Gaga, en México: ¿cuándo es el concierto y qué día salen a la venta los boletos?

La noticia que muchos fanáticos mexicanos esperaban finalmente se ha hecho realidad: ¡Lady Gaga regresa a México! La icónica “Mother Monster” ha anunciado oficialmente un concierto en la Ciudad de México como parte de la gira de promoción de su nuevo álbum, “Mayhem”.

Después de más de diez años de ausencia en escenarios mexicanos, la intérprete de éxitos mundiales como “Poker Face” y “Bad Romance” se presentará en el Estadio GNP Seguros , lo que desatará una ola de euforia entre sus seguidores. ¿Cuándo será este esperado reencuentro musical? ¿Y lo más importante, cuándo y dónde podrán adquirir los boletos para ser parte de este evento histórico?

¿Cuándo es el concierto de Lady Gaga en México?

El tan ansiado concierto de Lady Gaga se llevará a cabo el sábado 26 de abril de 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El show formará parte de la gira promocional de su nuevo álbum, “Mayhem”, cuyo lanzamiento mundial está programado para el 7 de marzo. Entre los temas más esperados de esta producción se encuentran “Disease”, “Die With A Smile” (a dúo con Bruno Mars) y el éxito viral de TikTok, “Abracadabra”.

¡Viva La MAYHEM! We’re coming back. Mexico City. Estadio GNP Seguros. April 26. pic.twitter.com/9jcvv00lQQ — Lady Gaga (@ladygaga) March 3, 2025

¿Qué día salen a la venta los boletos para ver a Lady Gaga?

De acuerdo con la información oficial, la preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex iniciará el 6 de marzo de 2025, a partir de las 14:00 y hasta las 23:59 horas (tiempo de la CDMX), a través del sistema Ticketmaster.

Posteriormente, la venta general se abrirá el 7 de marzo de 2025, también a las 14:00 horas. Esta es la fecha clave para todos aquellos que no cuenten con el beneficio de la preventa.

¿Cuánto costarán los boletos para ver a Lady Gaga?

Aunque los precios oficiales aún no se han revelado, algunos medios especializados especulan que las entradas podrían oscilar entre 1,200 y 6,300 pesos (MXN), esto depende de la zona dentro del Estadio GNP Seguros. Se espera que en los próximos días se anuncie la lista definitiva de tarifas y zonas, por lo que es recomendable estar pendiente de los canales de venta y redes sociales de la cantante.

El costo de los boletos está por confirmarse y dependerá de la sección a elegir TICKETMASTER.COM

¿Cuándo fue la última vez que Lady Gaga dio un concierto en México?

La última visita de Lady Gaga a México tuvo lugar el 26 de octubre de 2012, durante su gira mundial “The Born This Way Ball”, con la que ofreció un enérgico espectáculo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Desde entonces, la artista no había regresado a territorio nacional, por lo que la confirmación de su nuevo concierto ha desatado gran entusiasmo entre sus seguidores.

¿Qué esperar del show de Lady Gaga en CDMX?

Además de presentar nuevas canciones de “Mayhem”, se espera que la denominada “Mother Monster” interprete algunos de sus éxitos más icónicos como “Poker Face, “Bad Romance y “Shallow. Con su característico estilo vanguardista, vestuarios impactantes y una producción de primer nivel, el concierto promete ser uno de los más memorables en la carrera de la artista y en la agenda musical de 2025.

¿Qué canciones incluye el nuevo álbum “Mayhem”?

El próximo disco de Lady Gaga, “Mayhem”, saldrá a la venta el 7 de marzo. Este trabajo discográfico consta de 14 temas, entre los cuales destacan:



“Disease”

“Abracadabra” (que ha sido una sensación en TikTok)

“Die With A Smile” (con la colaboración de Bruno Mars)

Durante sus redes sociales, la cantante ha prometido que el álbum mezclará elementos de pop, rock y electrónica, que muestra una faceta más experimental y arriesgada.