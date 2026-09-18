Dakota Johnson y Machine Gun Kelly son captados juntos en Nueva York y desatan rumores de romance

De acuerdo con información publicada por People, Dakota Johnson y Machine Gun Kelly fueron vistos llegando por separado al departamento de Taylor Swift, ubicado en Tribeca, Nueva York, el pasado viernes 11 de septiembre.

La aparición de ambos en el mismo lugar llamó la atención de los seguidores, especialmente porque se trata de dos figuras que recientemente han atravesado cambios en su vida sentimental.

Según los reportes, la actriz y el cantante habrían comenzado a acercarse después de coincidir en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en julio de 2026. Desde entonces, su vínculo habría evolucionado de una amistad a una relación con tintes románticos.

Una fuente cercana al músico aseguró a People que ambos han estado viéndose discretamente durante meses y que su relación comenzó como una amistad. El informante señaló que la conexión entre ellos se ha vuelto más romántica, aunque todavía no han definido públicamente su vínculo.

La aparición de la protagonista de Cincuenta sombras de Grey junto al músico ocurre después de que terminara su relación con el cantante Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury.

Antes de ese romance, Dakota mantuvo una relación de varios años con Chris Martin, vocalista de Coldplay. La pareja terminó su relación en 2025, después de un vínculo que se extendió durante aproximadamente ocho años y que incluyó un compromiso matrimonial.