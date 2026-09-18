Lili Reinhart convirtió su gira promocional de The Love Hypothesis en todo un homenaje a las comedias románticas. La actriz sorprendió al recrear uno de los looks de Jennifer Garner en ‘Si tuviera 30', justo después de celebrar su cumpleaños número 30.

Lili Reinhart recrea icónico look de Jennifer Garner en “Si tuviera 30” con la prenda original Getty Images

Reinhart utilizó el mismo abrigo de Nanette Lepore que Garner llevó como Jenna Rink en la película de 2004. La pieza de archivo fue conseguida para la actriz por su estilista, Ib Abdel Nasser.

Lili Reinhart recrea icónico look de Jennifer Garner en “Si tuviera 30” con la prenda original TheStewartofNY/GC Images

Para darle su propio giro, Lili combinó el abrigo con un minivestido lencero de Fleur du Mal, zapatos de Jimmy Choo y lentes oscuros. El guiño resulta aún más especial porque Reinhart cumplió 30 años el pasado 13 de septiembre, conectando su nueva etapa con la inolvidable premisa de la película.