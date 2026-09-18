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Lili Reinhart recrea icónico look de Jennifer Garner en “Si tuviera 30” con la prenda original

La actriz llevó la nostalgia de los 2000 a las calles de Nueva York con un homenaje a Jenna Rink que tiene una conexión directa con la película de 2004.

Septiembre 18, 2026 • 
Tania Franco
Lili Reinhart recrea icónico look de Jennifer Garner en “Si tuviera 30” con la prenda original

Lili Reinhart recrea icónico look de Jennifer Garner en “Si tuviera 30” con la prenda original

Getty Images

Lili Reinhart convirtió su gira promocional de The Love Hypothesis en todo un homenaje a las comedias románticas. La actriz sorprendió al recrear uno de los looks de Jennifer Garner en ‘Si tuviera 30', justo después de celebrar su cumpleaños número 30.

Lili Reinhart recrea icónico look de Jennifer Garner en “Si tuviera 30” con la prenda original

Lili Reinhart recrea icónico look de Jennifer Garner en “Si tuviera 30” con la prenda original

Getty Images

Reinhart utilizó el mismo abrigo de Nanette Lepore que Garner llevó como Jenna Rink en la película de 2004. La pieza de archivo fue conseguida para la actriz por su estilista, Ib Abdel Nasser.

Lili Reinhart recrea icónico look de Jennifer Garner en “Si tuviera 30” con la prenda original

Lili Reinhart recrea icónico look de Jennifer Garner en “Si tuviera 30” con la prenda original

TheStewartofNY/GC Images

Para darle su propio giro, Lili combinó el abrigo con un minivestido lencero de Fleur du Mal, zapatos de Jimmy Choo y lentes oscuros. El guiño resulta aún más especial porque Reinhart cumplió 30 años el pasado 13 de septiembre, conectando su nueva etapa con la inolvidable premisa de la película.

Lili Reinhart Jennifer Garner
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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