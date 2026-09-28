Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears

La mansión donde murió Brittany Murphy es la misma donde alguna vez vivió también Britney Spears, y está rodeada de misterios y supuestos acontecimientos paranormales.

Septiembre 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears

La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears

Getty Images

Existe una lujosa mansión de Hollywood Hills, que ha quedado marcada por dos de las estrellas más famosas de Hollywood: Britney Spears y Brittany Murphy, se trata de una exclusiva residencia que primero perteneció a la cantante, y más tarde pasó a manos de la actriz, convirtiéndose en el lugar de su inesperada muerte.

Brittany falleció en diciembre de 2009 y algunos meses después falleció su esposo, Simon Monjack en el mismo lugar, lo que alimentó las especulaciones sobre que la casa está maldita y que incluso es lugar de fenómenos paranormales.

Te podría interesar: Lili Reinhart homenajea a Brittany Murphy con el icónico vestido de Uptown Girls: así consiguió la pieza

La mansión que Britney Spears le vendió a Brittany Murphy por una suma millonaria

La lujosa mansión se encuentra ubicada en Rising Glen Road en Hollywood Hills, y fue en 2001 cuando la adquirió Britney, cuando la cantante atravesaba uno de sus mejores momentos en lo profesional; sin embargo, dos años después la puso en venta.

Fue entonces cuando la adquirió Murphy, en 2003 pagó la suma de 3.85 millones de dólares y se mudó al lugar junto a su familia, pero con el paso del tiempo, comenzaron a circular relatos sobre supuestas experiencias inquietantes dentro de la propiedad.

La experiencia paranormal que vivió Britney Spears

Años después de abandonar aquella mansión, surgieron historias de supuestas experiencias paranormales que experimentó Britney, su maquillista, Julianne Kaye, contó en 2021 durante una entrevista para el podcast We Need to Talk, los perturbadores fenómenos paranormales que vivió la cantante.

De acuerdo con Kaye, un amigo de Spears acudió a la mansión para realizar una sesión de Reiki, y después de aquella visita, la cantante comenzó a sentir que había presencias extrañas en la propiedad y aseguraba que algo intentaba empujarla por las escaleras.

La experiencia fue tan angustiante que Britney tuvo que abandonar la casa y hospedarse en un hotel, sin regresar a vivir en ella.

Jayden James, hijo de Britney Spears, respondió a las teorías que aseguran que su madre fue suplantada

La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears

Getty Images

Brittany Murphy murió en esa casa a los 32 años

Tras comprar la mansión en 2003, Brittany Murphy vivió allí durante varios años hasta su muerte, el 20 de diciembre de 2009, y de acuerdo con su esposo, Simon Monjack, la actriz no se sentía cómoda en la residencia y prefería hospedarse en hoteles.

A los 32 años, Murphy falleció a causa de una neumonía, anemia e intoxicación por múltiples medicamentos, en un caso clasificado como accidental.

Cinco meses después de la muerte de Brittany, su esposo, Simon, fue encontrado sin vida en la misma mansión, el 23 de mayo de 2010. Las autoridades atribuyeron su fallecimiento a una neumonía y anemia severa.

La coincidencia de ambas muertes alimentó las especulaciones sobre la casa y las condiciones en las que vivían.

Recordando a Brittany Murphy

La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears

Getty Images

¿Qué pasó con la mansión “maldita” donde vivieron Britney Spears y Brittany Murphy?

Tras la muerte de Murphy y Monjack, la propiedad quedó en manos de Sharon Murphy, madre de la actriz, quien finalmente la vendió en 2011 por aproximadamente 2.7 millones de dólares, después de enfrentar dificultades para encontrar comprador.

En 2013, la antigua residencia fue demolida y reconstruida, y el inmueble que se levantó en el terreno es una mansión contemporánea que conserva la ubicación, pero no la estructura original donde vivieron Spears y Murphy.

Leer más:
sam-asghari-1200x675.jpg
Entretenimiento
La increíble transformación de Sam Asghari tras su divorcio de Britney Spears
Diciembre 21, 2023
 · 
Laura Reyes
britney spears y sam asghari
Entretenimiento
Britney Spears reveló cómo transita su vida de soltera tras separarse de Sam Asghari
Diciembre 12, 2023
 · 
Héctor L. Vidal

Britney Spears Brittany Murphy
Melisa Velázquez
Relacionadas
angelina jolie
Entretenimiento
Angelina Jolie vende su histórica mansión en Los Ángeles por 24.75 millones de dólares
Septiembre 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
digger-pelicula-de-que-trata.jpeg
Entretenimiento
Digger: ¿cuándo se estrena en México la nueva película de Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu?
Septiembre 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alex-fernandez-estado-de-saludjpg
Entretenimiento
Alex Fernández reaparece y habla de su estado de salud tras ser hospitalizado
Septiembre 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Kaia Gerber habló del último y dulce gesto de su hermano Presley apenas cuatro días antes de su muerte
Entretenimiento
Kaia Gerber habló del apoyo de su hermano Presley apenas cuatro días antes de su muerte
Septiembre 26, 2026
 · 
Tania Franco
La boda secreta de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Entretenimiento
30 años después, salen a la luz nuevos detalles de la boda secreta de John F. kennedy Jr. y Carolyn Bessette
John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette se casaron en septiembre de 1996 en la isla Cumberland, en una boda que fue planeada como si fuera una operación secreta.
Septiembre 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación
Entretenimiento
Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación
Jesse Huerta compartió imágenes junto a su hermana Joy Huerta sobre el escenario, una publicación que rápidamente generó reacciones y críticas entre sus seguidores.
Septiembre 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Zoë Kravitz presume por primera vez su impresionante anillo de compromiso con Harry Styles
Entretenimiento
Zoë Kravitz: quién es la prometida de Harry Styles y cuál es su famosa familia
Hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, la actriz y directora creció rodeada de grandes nombres de Hollywood, pero construyó una carrera propia frente y detrás de las cámaras.
Septiembre 19, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Nick Aiello? Así es el romance de la actriz Inde Navarrette con el músico
Entretenimiento
¿Quién es Nick Aiello? Así es el romance de la actriz Inde Navarrette con el músico
Gracias a la película Obsesión, ella atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y, fuera de la pantalla, vive una discreta relación
Septiembre 10, 2026
 · 
Tania Franco