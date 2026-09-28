La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears

Existe una lujosa mansión de Hollywood Hills, que ha quedado marcada por dos de las estrellas más famosas de Hollywood: Britney Spears y Brittany Murphy, se trata de una exclusiva residencia que primero perteneció a la cantante, y más tarde pasó a manos de la actriz, convirtiéndose en el lugar de su inesperada muerte.

Brittany falleció en diciembre de 2009 y algunos meses después falleció su esposo, Simon Monjack en el mismo lugar, lo que alimentó las especulaciones sobre que la casa está maldita y que incluso es lugar de fenómenos paranormales.

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La mansión que Britney Spears le vendió a Brittany Murphy por una suma millonaria

La lujosa mansión se encuentra ubicada en Rising Glen Road en Hollywood Hills, y fue en 2001 cuando la adquirió Britney, cuando la cantante atravesaba uno de sus mejores momentos en lo profesional; sin embargo, dos años después la puso en venta.

Fue entonces cuando la adquirió Murphy, en 2003 pagó la suma de 3.85 millones de dólares y se mudó al lugar junto a su familia, pero con el paso del tiempo, comenzaron a circular relatos sobre supuestas experiencias inquietantes dentro de la propiedad.

La experiencia paranormal que vivió Britney Spears

Años después de abandonar aquella mansión, surgieron historias de supuestas experiencias paranormales que experimentó Britney, su maquillista, Julianne Kaye, contó en 2021 durante una entrevista para el podcast We Need to Talk, los perturbadores fenómenos paranormales que vivió la cantante.

De acuerdo con Kaye, un amigo de Spears acudió a la mansión para realizar una sesión de Reiki, y después de aquella visita, la cantante comenzó a sentir que había presencias extrañas en la propiedad y aseguraba que algo intentaba empujarla por las escaleras.

La experiencia fue tan angustiante que Britney tuvo que abandonar la casa y hospedarse en un hotel, sin regresar a vivir en ella.

La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears Getty Images

Brittany Murphy murió en esa casa a los 32 años

Tras comprar la mansión en 2003, Brittany Murphy vivió allí durante varios años hasta su muerte, el 20 de diciembre de 2009, y de acuerdo con su esposo, Simon Monjack, la actriz no se sentía cómoda en la residencia y prefería hospedarse en hoteles.

A los 32 años, Murphy falleció a causa de una neumonía, anemia e intoxicación por múltiples medicamentos, en un caso clasificado como accidental.

Cinco meses después de la muerte de Brittany, su esposo, Simon, fue encontrado sin vida en la misma mansión, el 23 de mayo de 2010. Las autoridades atribuyeron su fallecimiento a una neumonía y anemia severa.

La coincidencia de ambas muertes alimentó las especulaciones sobre la casa y las condiciones en las que vivían.

La historia de la mansión “maldita” donde murió Brittany Murphy y que fue de Britney Spears Getty Images

¿Qué pasó con la mansión “maldita” donde vivieron Britney Spears y Brittany Murphy?

Tras la muerte de Murphy y Monjack, la propiedad quedó en manos de Sharon Murphy, madre de la actriz, quien finalmente la vendió en 2011 por aproximadamente 2.7 millones de dólares, después de enfrentar dificultades para encontrar comprador.

En 2013, la antigua residencia fue demolida y reconstruida, y el inmueble que se levantó en el terreno es una mansión contemporánea que conserva la ubicación, pero no la estructura original donde vivieron Spears y Murphy.