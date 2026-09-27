Jennifer Lopez convierte Milán en su pasarela personal con sus looks de Dolce & Gabbana

Durante la edición de septiembre de 2026 de Milan Fashion Week, dedicada a las colecciones Primavera-Verano 2027, J.Lo ha aparecido en distintos momentos con propuestas que van desde el animal print hasta la sastrería masculina, pasando por el encaje y los grandes vestidos de noche.

Uno de los estilismos que más conversación generó fue el que Jennifer Lopez eligió para asistir al desfile Primavera-Verano 2027 de Dolce & Gabbana.

La artista apostó por un traje de tres piezas de terciopelo negro, compuesto por saco, chaleco y pantalón, que combinó con una camisa blanca abotonada hasta el cuello y una delgada corbata negra. Para completar la propuesta eligió botas altas de terciopelo y un accesorio que se convirtió en el protagonista inesperado: un sombrero negro tipo paperboy.

El resultado tuvo una marcada inspiración masculina y evocó la estética de Peaky Blinders. La propia Lopez compartió imágenes del atuendo y describió su elección como su “fantasía de Thomas Shelby”, en referencia al personaje interpretado por Cillian Murphy en la popular serie.

Con el cabello recogido bajo el sombrero y joyería discreta, Jennifer consiguió que la sastrería fuera el centro de atención, alejándose momentáneamente de los estilismos ultrafemeninos y ceñidos que suelen formar parte de su guardarropa.