Layla, la canción de Eric Clapton inspirada en su amor prohibido por la esposa de George Harrison

En 1971, Eric Clapton lanzó “Layla”, una canción que con el tiempo se convertiría en uno de los grandes clásicos del rock, el tema tuvo un importante éxito comercial, y dos décadas después volvió a cobrar fuerza con una versión acústica que le valió a Clapton el Grammy a Mejor Canción de Rock en 1993.

Pero detrás de aquella intensa declaración de amor había una historia mucho más personal que dio lugar a uno de los triángulos amorosos más famosos del rock: ¿quién era la mujer que inspiró a Clapton para escribir “Layla”?

La historia detrás de Layla, la canción que Eric Clapton escribió inspirado en Pattie Boyd, esposa de George Harrison

En realidad, “Layla” nunca fue el verdadero nombre de la mujer que inspiró la canción, pues detrás de este icónico tema se encontraba Pattie Boyd, modelo y fotógrafa británica que quedó en medio de un complicado triángulo amoroso entre Eric Clapton y su amigo George Harrison, guitarrista de The Beatles y entonces su esposo.

Boyd conoció a Harrison en 1964, durante el rodaje de A Hard Day’s Night, y dos años después la pareja contrajo matrimonio, y fue precisamente a través del guitarrista de The Beatles que Boyd conoció a Eric Clapton, quien con el tiempo comenzó a desarrollar sentimientos por ella.

En 1970, Clapton dejó de ocultar lo que sentía y comenzó a escribirle cartas de amor a la modelo, que firmaba únicamente con la letra “E”, y décadas después, algunas de esas cartas salieron a la luz y fueron subastadas por Christie’s en 2024, revelando nuevos detalles sobre el complicado romance que inspiraría una de las canciones más famosas del rock.

Pattie Boyd cuando era esposa de Goerge Harrison Getty Images

El triángulo amoroso entre Eric Clapton, Pattie Boyd y George Harrison

En una entrevista con Christie’s, Pattie recordó el momento en que escuchó “Layla” por primera vez, Clapton la había invitado a su departamento en Londres y, sin revelar de qué se trataba, simplemente le dijo que tenía algo que quería mostrarle.

Al llegar, el músico reprodujo una grabación de la canción y Boyd quedó impresionada por su intensidad y belleza, aunque también confesó haber sentido culpa al comprender que aquella poderosa declaración de amor estaba inspirada en ella.

El título de la canción hacía referencia a La historia de Layla y Majnun, un relato persa del siglo XII sobre un joven poeta cuyo amor imposible por Layla lo lleva a la locura.

La historia tomó un giro aún más inesperado esa misma noche, pues después de escuchar “Layla”, Clapton y Boyd acudieron a una fiesta en la que también estaba George Harrison, y durante el encuentro, el músico decidió sincerarse con su amigo y le confesó: “Tengo que decirte que estoy enamorado de tu esposa”.

Pattie Boyd y Eric Clapton enamorados Getty Images

El matrimonio de Boyd y Harrison terminó algunos años después y su divorcio quedó formalizado en 1977. Para entonces, la relación entre Boyd y Clapton había comenzado a tomar otro rumbo y, en 1979, ambos se casaron.

Sin embargo, aquella historia de amor tampoco tuvo un final definitivo: Clapton y Boyd se divorciaron en 1989, una década después de haber contraído matrimonio.