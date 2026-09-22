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Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

Los príncipes de Gales asistieron a la premiere mundial de Digger, la nueva película del cineasta mexicano protagonizada por Tom Cruise.

Septiembre 22, 2026 • 
Tania Franco
"Digger" Film And TV Charity Royal Film Performance And Global Premiere - Arrivals

Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

Joe Maher/Getty Images

Londres reunió a la realeza y al mundo del cine mexicano. La princesa de Gales y el príncipe William asistieron a la premiere mundial de Digger, donde coincidieron con Tom Cruise y el director mexicano Alejandro González Iñárritu.

La presentación tuvo lugar en Leicester Square como parte de la Royal Film Performance, evento organizado en beneficio de The Film and TV Charity. La edición de Digger representa la número 73 de esta histórica función, cuya tradición se remonta a hace un siglo.

Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

Variety/Variety via Getty Images

Durante la alfombra roja, William y Kate tuvieron oportunidad de saludar y conversar con Cruise e Iñárritu, convirtiendo el encuentro entre los integrantes de la familia real, el actor estadounidense y el cineasta mexicano en uno de los momentos destacados de la noche.

¿De qué trata Digger? La esperada película de Iñárritu y Tom Cruise

Digger representa la primera colaboración entre Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise, quien interpreta a Digger Rockwell, descrito como el hombre más poderoso del mundo. Después de provocar un desastre, el personaje emprende una frenética misión para convencer al mundo de que puede salvar a la humanidad antes de que las consecuencias de sus propios actos lo destruyan todo.

Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

Joe Maher/Getty Images

Cruise atravesó una importante transformación física con maquillaje y prótesis. El propio Cruise ha asegurado que nunca había participado en un proyecto que lo desafiara de esta manera. El reparto se completa con Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, mientras que el mexicano Emmanuel Lubezki vuelve a colaborar con Iñárritu como director de fotografía.

Digger comenzará su estreno internacional el 30 de septiembre y llegará a los cines de Estados Unidos el 2 de octubre de 2026, también con exhibiciones en IMAX.

Alejandro González Iñárritu tom cruise Kate Middleton Princesa de Gales Príncipe William
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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