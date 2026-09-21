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Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años: Lo que se sabe

El modelo, primogénito de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió este domingo 20 de septiembre; su familia pidió privacidad.

Septiembre 20, 2026 • 
Tania Franco
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

¿De qué falleció Presley Gerber? Hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

Getty Images

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a los 27 años. La noticia fue confirmada este domingo 20 de septiembre por un representante de la familia.

¿De qué falleció Presley Gerber? Hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

¿De qué falleció Presley Gerber? Hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

Darren Gerrish/BFC/Getty Images

Lo que se sabe

De acuerdo con registros del médico forense del condado de Los Ángeles, Presley falleció en un centro de rehabilitación. Hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada y la autopsia permanece pendiente, por lo que no se han confirmado las circunstancias de su fallecimiento.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó su representante tras conocerse la noticia.

¿De qué falleció Presley Gerber? Hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

¿De qué falleció Presley Gerber? Hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

Phillip Faraone/Getty Images

¿Quién era Presley Gerber?

Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Al igual que su madre y su hermana, comenzó su carrera en el modelaje desde adolescente y llegó a trabajar con importantes firmas de moda. La familia no ha compartido más declaraciones sobre su muerte y ha solicitado respeto y privacidad durante el duelo.

Kaia Gerber Cindy Crawford
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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