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Catherine O’Hara y Macaulay Culkin: así fue el entrañable vínculo que nació en ‘Mi pobre angelito’

Después de interpretar a madre e hijo en Mi pobre angelito, Catherine O’Hara y Macaulay Culkin mantuvieron una relación igual de cercana fuera de la pantalla.

Septiembre 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
Catherine O’Hara y Macaulay Culkin: así fue el entrañable vínculo que nació en 'Mi pobre angelito'

Catherine O’Hara y Macaulay Culkin: así fue el entrañable vínculo que nació en ‘Mi pobre angelito’

Getty Images

La relación entre Catherine O’Hara y Macaulay Culkin comenzó frente a las cámaras, cuando ambos interpretaron a madre e hijo en Mi pobre angelito, pero con el paso de los años se transformó en un vínculo que trascendió la pantalla.

En la cinta estrenada en 1990, Culkin dio vida a Kevin McCallister, el niño que accidentalmente es dejado solo en casa durante las vacaciones de Navidad, mientras O’Hara interpretó a Kate, su desesperada madre.

La química entre ambos ayudó a convertir la historia en uno de los clásicos familiares más recordados del cine, y en una película imperdible en las fiestas navideñas.

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¿Cómo fue la relación de Catherine O’Hara y Macaulay Culkin después de Mi pobre angelito?

La relación entre Catherine O’Hara y Macaulay Culkin trascendió Mi pobre angelito, ambos volvieron a trabajar juntos en la secuela de 1992 y mantuvieron su cercanía con los años, incluso en 2024, Culkin reveló que todavía se llamaban “mamá” a la actriz.

Cuando nos encontramos siempre la llamo ‘mamá’, ella abre los brazos y dice, ‘Hijo’”.

Catherine O’Hara siempre estuvo orgullosa de Macaulay Culkin

La cercanía entre Catherine O’Hara y Macaulay Culkin quedó de manifiesto en diciembre de 2023, cuando la actriz acompañó al actor en la ceremonia donde recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La actriz recordó con cariño su trabajo en Mi pobre angelito y destacó el talento de quien, décadas después, seguía siendo para ella una especie de “hijo”.

Gracias por incluirme, a tu falsa madre que te dejó sola en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión. Estoy tan orgulloso de ti”.

Tras la muerte de Catherine O’Hara en enero de 2026, a los 71 años, Macaulay Culkin la recordó con un emotivo mensaje en redes sociales, donde la llamó “Mamá” y lamentó no haber tenido más tiempo a su lado.

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