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El aterrador episodio que habría llevado a Jennifer Lopez a pedir el divorcio a Marc Anthony

Jennifer Lopez y Marc Anthony protagonizaron uno de los romances más populares de Hollywood de principios de los 2000, antes de terminar en un polémico divorcio.

Septiembre 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
El aterrador episodio que habría llevado a Jennifer Lopez a pedir el divorcio a Marc Anthony

El aterrador episodio que habría llevado a Jennifer Lopez a pedir el divorcio a Marc Anthony

Getty Images

Jennifer Lopez y Marc Anthony protagonizaron uno de los romances más comentados de Hollywood, la pareja que comenzó con una amistad de años, finalmente cedió al amor y en 2004 se casaron en una ceremonia privada en Beverly Hills.

En febrero de 2028, hicieron realidad su sueño de convertirse en padres, sus mellizos Emme y Max hicieron crecer la familia; sin embargo, tras siete años de matrimonio, anunciaron su separación con un polémico divorcio.

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El divorcio de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Detrás de la imagen de familia feliz y unida, la pareja atravesaba fuertes dificultades que no podían seguir ignorando, y en julio de 2011 anunciaron su separación definitiva a través de un comunicado de prensa.

Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Fue una decisión muy difícil”, dijo la pareja. “Hemos llegado a una conclusión amistosa en todos los asuntos. Es un momento doloroso para todos los implicados y agradecemos el respeto a nuestra privacidad en este momento”. El divorcio quedó finalizado en 2014.

El aterrador episodio que habría llevado a Jennifer Lopez a pedir el divorcio a Marc Anthony

El aterrador episodio que habría llevado a Jennifer Lopez a pedir el divorcio a Marc Anthony

Kevin Winter/Getty Images

El momento en que Jennifer Lopez se dio cuenta de que no podía seguir con Marc Anthony

En su libro autobiográfico True Love, publicado en 2014, Lopez recordó uno de los momentos más difíciles que atravesó durante aquella etapa, el momento exacto en que supo que había llegado la hora de poner fin a su matrimonio con Marc.

El episodio ocurrió mientras se preparaba para una sesión de fotos y permanecía sentada en la silla de maquillaje, cuando comenzó a sentirse profundamente angustiada y con mucha ansiedad.

Su corazón se aceleró, tuvo dificultad para respirar y, ante la intensidad de la crisis, buscó apoyo en su mánager y su madre, y en medio de aquel momento de angustia, la actriz y cantante pronunció una frase que marcaría un antes y un después en su vida: “No puedo seguir con Marc”, después rompió a llorar.

Aunque su carrera atravesaba un momento de éxito, Jennifer reconoció que en el ámbito personal sentía que su relación se estaba deteriorando, y años después, habló sobre la importancia de recuperar su autoestima y establecer límites, y recordó experiencias en las que se había sentido emocionalmente disminuida, aunque aclaró que nunca hubo maltrato físico.

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