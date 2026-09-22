Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero”

La cantante sorprendió con el anuncio de su nuevo sencillo que marcará su primera música nueva desde que comenzó su etapa como esposa del jugador de la NFL.

Septiembre 22, 2026 • 
Tania Franco
Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero”

Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero”

IG:@taylorswift

Taylor Swift está lista para comenzar un nuevo capítulo musical. La cantante anunció este 22 de septiembre el lanzamiento de “Patient Zero”, su nuevo sencillo, que estará disponible a partir del próximo 25 de septiembre. La noticia tiene un significado especial, pues será su primer lanzamiento de música nueva desde su boda con Travis Kelce.

“He estado esperando impacientemente para contarles que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre”, escribió Swift al realizar el anuncio en sus redes sociales, donde también informó que el proyecto estaría disponible en preventa durante 24 horas.

Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero”

Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero”

Kevin Winter/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Swift y Kelce contrajeron matrimonio el pasado 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, después de casi tres años de relación. Un representante de la cantante confirmó entonces el enlace, que fue oficiado por Adam Sandler y reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del entretenimiento y el deporte.

Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero”

Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero”

Ezra Shaw/Getty Images

Por ello, “Patient Zero” abre una etapa diferente en la trayectoria de Taylor. Su lanzamiento musical inmediatamente anterior había sido “I Knew It, I Knew You”, canción original escrita y producida junto a Jack Antonoff para Toy Story 5, que llegó a plataformas el 5 de junio, casi un mes antes de su boda.

Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
la-bola-negra-penelope-cruz.jpeg
Entretenimiento
La bola negra: de qué trata la película de Los Javis con Penélope Cruz
Septiembre 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandra-guzman-.jpg
Entretenimiento
Alejandra Guzmán revela cómo sigue tras dislocarse la cadera durante un concierto
Septiembre 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
luis-miguel-regreso-gira-2027.jpg
Entretenimiento
Luis Miguel anuncia su regreso a los escenarios: “El Sol” volverá a brillar en 2027
Septiembre 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Mentiras All Stars anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional con Belinda y Danna: ¿cuándo será?
Entretenimiento
Mentiras All Stars anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional con Belinda y Danna: ¿cuándo será?
Septiembre 21, 2026
 · 
Tania Franco
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años
Entretenimiento
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años: Lo que se sabe
El modelo, primogénito de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió este domingo 20 de septiembre; su familia pidió privacidad.
Septiembre 20, 2026
 · 
Tania Franco
El aterrador episodio que habría llevado a Jennifer Lopez a pedir el divorcio a Marc Anthony
Entretenimiento
El aterrador episodio que habría llevado a Jennifer Lopez a pedir el divorcio a Marc Anthony
Jennifer Lopez y Marc Anthony protagonizaron uno de los romances más populares de Hollywood de principios de los 2000, antes de terminar en un polémico divorcio.
Septiembre 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
dulce-maria-entrevista-caras-mexicojpg
Entretenimiento
Dulce María nos presenta a Fernanda, la hermosa bebé que llegó para complementar a su familia
Acompañada por su esposo, el productor y escritor Paco Álvarez, su hija, María Paula, y la pequeña Fer, la exRebelde nos recibe en su casa, donde nos muestra su mejor y más inspiradora versión: la de madre y esposa.
Septiembre 21, 2026
Historial amoroso de Presley Gerber: quiénes fueron sus novias y su gran amor
Entretenimiento
¿Quién era la novia de Presley Gerber? Esto se sabe de su vida amorosa antes de su muerte
¿Cuál es el historial amoroso de Presley Gerber? Ellas fueron las mujeres que formaron parte de la vida sentimental del hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber.
Septiembre 21, 2026
 · 
Melisa Velázquez