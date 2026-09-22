Taylor Swift está lista para comenzar un nuevo capítulo musical. La cantante anunció este 22 de septiembre el lanzamiento de “Patient Zero”, su nuevo sencillo, que estará disponible a partir del próximo 25 de septiembre. La noticia tiene un significado especial, pues será su primer lanzamiento de música nueva desde su boda con Travis Kelce.

“He estado esperando impacientemente para contarles que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre”, escribió Swift al realizar el anuncio en sus redes sociales, donde también informó que el proyecto estaría disponible en preventa durante 24 horas.

Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero” Kevin Winter/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Swift y Kelce contrajeron matrimonio el pasado 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, después de casi tres años de relación. Un representante de la cantante confirmó entonces el enlace, que fue oficiado por Adam Sandler y reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del entretenimiento y el deporte.

Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero” Ezra Shaw/Getty Images

Por ello, “Patient Zero” abre una etapa diferente en la trayectoria de Taylor. Su lanzamiento musical inmediatamente anterior había sido “I Knew It, I Knew You”, canción original escrita y producida junto a Jack Antonoff para Toy Story 5, que llegó a plataformas el 5 de junio, casi un mes antes de su boda.