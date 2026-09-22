Luis Miguel anuncia su regreso a los escenarios: “El Sol” volverá a brillar en 2027

Luis Miguel sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar que volverá a los escenarios en 2027 con una nueva gira.

A través de sus redes sociales oficiales, el cantante compartió una imagen en la que aparece con traje oscuro y sobre un fondo negro, acompañada únicamente por la leyenda “Luis Miguel Tour 2027”. Sin mayores detalles, el anuncio fue suficiente para desatar la emoción entre sus seguidores, quienes durante meses habían esperado noticias sobre una posible nueva etapa de conciertos.

Luis Miguel Tour 2027: lo que se sabe hasta ahora

Por el momento, el intérprete de La Incondicional únicamente ha confirmado la realización de la gira. Todavía no se han anunciado las fechas, ciudades, recintos ni el inicio de la venta de boletos.

El anuncio llega después de la exitosa etapa del Luis Miguel Tour 2023-2024, recorrido con el que el cantante regresó a los grandes escenarios y ofreció presentaciones en distintos países de América y Europa.

De acuerdo con la información difundida por Ticketmaster México, aquella gira alcanzó 170 fechas en 20 países y más de 2.7 millones de boletos vendidos, convirtiéndose en una de las etapas más importantes de su trayectoria reciente.