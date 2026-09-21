Glenn Close promete convertirse en una de las grandes sorpresas de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. La ocho veces nominada al Oscar interpreta a Drusilla Sickle, la cruel escolta del Capitolio encargada de los tributos del Distrito 12, y su transformación física fue tan radical que incluso sus compañeros tuvieron dificultades para reconocerla. La película, protagonizada por Joseph Zada como el joven Haymitch Abernathy, llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026.

En entrevista con Entertainment Tonight, Whitney Peak, quien interpreta a Lenore Dove, resumió su reacción al ver a Close caracterizada con: “Me quedé sin palabras”. La actriz explicó que simplemente se quedaba mirándola, mientras que Ben Wang, quien interpreta a Wyatt Callow, también compartió historias sobre lo intimidante que resultaba encontrarse con Drusilla durante el rodaje.

Elle Fanning no reconoció a Glenn Close en Los Juegos del Hambre Getty Images

Elle Fanning tampoco reconoció inicialmente a Glenn Close cuando la vio caracterizada por primera vez: “Glenn, ¿eres tú? ¿Estás ahí?”, recordó haberle preguntado. Para crear el inquietante aspecto de Drusilla, Close utilizó prótesis, dientes modificados y diferentes técnicas de maquillaje para alterar sus facciones. “Creo que me envejeció como 50 años”, bromeó la actriz sobre el resultado.

La propia Close encontró similitudes entre su nuevo personaje y una de las villanas más emblemáticas de su carrera: Cruella de Vil. “Es un poco como Cruella”, explicó, señalando que necesitaba completar todo el proceso de maquillaje y vestuario antes de sentir que el personaje realmente aparecía. “No ves al personaje hasta que tienes todo el maquillaje y el vestuario”, aseguró.

Glenn Close aterrorizó al elenco de Los Juegos del Hambre con su transformación como Drusilla Sickle Emma McIntyre/Getty Images for TCM

Sunrise on the Reaping retrocede hasta los 50º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, cuando un Haymitch de 16 años es seleccionado para competir contra otros 47 tributos. Junto a Close, el elenco incluye a Mckenna Grace, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Whitney Peak y Ben Wang, bajo la dirección de Francis Lawrence.