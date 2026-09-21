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Presley Gerber, quién fue el hijo de Cindy Crawford que enfrentó problemas de salud mental y adicciones

Presley Gerber habló abiertamente sobre su salud mental y sus adicciones, y transformó sus redes sociales en un espacio de apoyo para quienes enfrentan situaciones similares.

Septiembre 21, 2026 • 
Melisa Velázquez
La lucha de Presley Gerber contra la salud mental y las adicciones

La lucha de Presley Gerber contra la salud mental y las adicciones

Getty Images

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de Kaia Gerber, murió a los 27 años en un centro de rehabilitación el domingo 20 de septiembre, su familia confirmó la noticia y pidió privacidad durante este momento doloroso.

A pesar de haber crecido en una de las familias más famosas de Hollywood y tener una vida aparentemente privilegiada, la realidad de Presley era mucho más complicada, el joven modelo habló abiertamente sobre su lucha de años con la salud mental y las adicciones, con el objetivo de transformar sus propia experiencia para ayudar a otros que estuvieran atravesando por lo mismo.

La lucha de Presley Gerber contra la salud mental y las adicciones

Presley habló en diferentes ocasiones sobre sus problemas de salud mental, incluidos episodios relacionados con depresión, ansiedad y ataques de pánico, y también reconoció haber enfrentado problemas de consumo de sustancias y haber pasado por diferentes procesos de rehabilitación.

La salud mental es un problema y una parte muy importante de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, siete días a la semana, y hay mucho más detrás de ello”, explicó en una entrevista en 2023. “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a las personas, ya sea que estén lidiando con depresión, atravesando alguna dificultad o enfrentando algo que tenga un efecto negativo en su cuerpo. Puede ser cualquier cosa, y no hay lugar para los juicios”.

Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

¿De qué falleció Presley Gerber? Hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

Getty Images

Presley comenzó a utilizar sus redes sociales para hablar de una manera mucho más abierta sobre sus dificultades, y creó una serie de publicaciones llamada “Mental Health Mondays”, con la intención de generar conversaciones sobre salud mental y compartir parte de su propia experiencia.

Siento que la honestidad es la mejor política…”, comenzó Presley en uno de sus videos de 2024, mientras se encontraba sentado en una sauna. El joven habló abiertamente sobre su salud mental y reveló que en ese momento tomaba varios medicamentos como parte de su tratamiento, entre ellos buprenorfina, Xanax y Valium, que, según explicó, utilizaba para afrontar sus “ataques de pánico”.

Los médicos dicen muchas cosas diferentes, así que da un poco de miedo, pero espero que entre mi investigación y la suya... y Dios, podemos resolver esto”, dijo. “Lo que me asusta es lo que tú tienes que tomar... Si no los tomas, pasa algo malo. Y hay un espectro en cuanto a la intensidad de la abstinencia de ciertos medicamentos”.

El último proceso de rehabilitación de Presley Gerber

En una de sus últimas publicaciones antes de su muerte, Presley compartió un video en el que habló sobre su decisión de someterse a una “dosis de inundación de ibogaína”, un psicodélico natural originario de África Central y Occidental que ha sido estudiado por su posible utilidad en el tratamiento de las adicciones.

Un momento de silencio antes de que todo cambiara”, escribió Presley en el pie de foto de una publicación que compartió en marzo. En ella, reconoció que estaba “absolutamente aterrorizado” ante el tratamiento y que volvería a sentir ese miedo si alguna vez tuviera que enfrentarse nuevamente a una situación similar.

Al compartir algunos de los “mantras” que lo acompañaron durante el proceso, Presley reflexionó sobre la dificultad de dejar de intentar controlar lo que ocurría: “Soltar el control no fue fácil, pero confiaba en que había algo más grande que yo guiándome”, escribió sobre su experiencia.

¿Quién fue Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber?

Nacido en 1999, Presley creció en una de las familias más conocidas de la industria de la moda, ya que su madre, Cindy Crawford, fue una de las grandes supermodelos de los años 90, mientras que su padre, Rande Gerber, desarrolló una carrera empresarial exitosa.

Al igual que su madre y hermana, Kaia Gerber, Presley incursionó en la industria del entretenimiento y la moda, fue firmado por IMG Models cuando tenía 15 años y posteriormente participó en campañas y pasarelas para firmas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana.

También apareció junto a su madre y su hermana en diferentes eventos y proyectos relacionados con la moda; sin embargo, su trayectoria profesional quedó acompañada por sus problemas de salud mental y adicciones.

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