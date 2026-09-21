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Mentiras All Stars anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional con Belinda y Danna: ¿cuándo será?

Tras dos funciones agotadas en el Coloso de Reforma, el fenómeno de Mentiras volverá a reunir a algunas de sus estrellas más queridas en un nuevo espectáculo cargado de nostalgia y éxitos ochenteros.

Septiembre 21, 2026 • 
Tania Franco
Mentiras All Stars anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional con Belinda y Danna: ¿cuándo será?

Mentiras All Stars anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional con Belinda y Danna: ¿cuándo será?

Medios y Media/Getty Images

El fenómeno de Mentiras All Stars continúa creciendo. Después de conseguir dos sold outs en el Auditorio Nacional y una función agotada en el YouTube Theater de Los Ángeles, la producción confirmó una nueva fecha en la Ciudad de México para el próximo 8 de noviembre de 2026 a las 16:30 horas. Esta vez, sin la presencia de Mariana Treviño.

La nueva presentación tendrá nuevamente como grandes protagonistas a Belinda y Danna, quienes recientemente sorprendieron al público al compartir escenario dentro del universo de Mentiras. Ambas estarán acompañadas por Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro, de acuerdo con el comunicado de la producción.

Mentiras All Stars anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional con Belinda y Danna: ¿cuándo será?

Mentiras All Stars anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional con Belinda y Danna: ¿cuándo será?

Cortesía

El anuncio llega después de las exitosas funciones de septiembre en el Auditorio Nacional, donde Danna interpretó temas como “La gata bajo la lluvia”, mientras que Belinda volvió a ponerse en la piel de Daniela. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando ambas cantantes compartieron el escenario para interpretar clásicos del musical como “Ese hombre no se toca” y “Amiga mía”.

¿Cuándo es la nueva fecha de Mentiras All Stars?

La nueva función se realizará el domingo 8 de noviembre a las 4:30 de la tarde en el Auditorio Nacional. La preventa Banamex comenzó este 21 de septiembre y estará disponible hasta el 23; posteriormente comenzará la venta general a través de Ticketmaster.

Danna belinda Mentiras el musical Mentiras All stars
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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