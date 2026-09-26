Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu llegaron a México como parte de la gira internacional de Digger, una de las películas más esperadas de 2026. La dupla se encontró con el público mexicano este 25 de septiembre en Parque Toreo, donde protagonizó una orange carpet y un encuentro con fans previo al estreno de la cinta.

La visita tiene un significado especial para ambos. Para Cruise representa la oportunidad de presentar en México una faceta distinta a los grandes héroes de acción que han marcado su carrera, mientras que para Iñárritu supone volver a su país con su nueva producción y acompañado por una de las estrellas más reconocidas de Hollywood.

Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu llegan a México para presentar Digger Mauricio López

Tom Cruise causa furor durante su visita a México

Cruise, de 64 años, interpreta a Digger Rockwell, un poderoso hombre que intenta convertirse en el salvador de la humanidad después de haber provocado una catástrofe. El propio actor ha explicado que el proyecto representó un reto diferente en su trayectoria: “Nunca había tenido un proyecto que me desafiara de esta manera”, declaró durante la presentación del primer avance.

Alejandro G. Iñárritu también fue recibido con entusiasmo. Digger marca su regreso a un largometraje en inglés después de El renacido (2015), película por la que obtuvo su segundo Oscar consecutivo como Mejor Director. Además, el proyecto vuelve a reunir al realizador con el cinefotógrafo mexicano Emmanuel “Chivo” Lubezki, responsable de la fotografía de la cinta y colaborador de Iñárritu en producciones como Birdman y El renacido.