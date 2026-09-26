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Nueva Mazda CX-90 PHEV: una SUV para quien todavía quiere carretera, gasolina y electricidad

Septiembre 25, 2026 • 
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La electrificación llega a la SUV tope de gama de Mazda con una premisa atractiva: utilizar energía eléctrica cuando conviene y tener un motor de gasolina disponible cuando el camino se alarga.

Imagina un lunes cualquiera, sales de casa, cruzas la ciudad, haces varias paradas y vuelves por la noche, ahora piensa en el viernes: maletas en la cajuela, pasajeros a bordo y varios cientos de kilómetros por delante. Son dos escenarios muy distintos para el mismo automóvil.

Ahí tiene sentido la Nueva Mazda CX-90 PHEV, la SUV tope de gama de Mazda llega a México con tecnología híbrida enchufable y una configuración pensada para darle al conductor alternativas. Su modo de manejo EV permite realizar desplazamientos utilizando energía eléctrica, mientras que el motor de gasolina permanece disponible para aquellos recorridos en los que resulta necesario.

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Pasar de un vehículo de combustión a uno eléctrico implica modificar ciertos hábitos, principalmente alrededor de la carga. Un PHEV plantea un punto intermedio. La Nueva Mazda CX-90 PHEV incluye un cargador dual portátil Nivel 1 y Nivel 2, fácil de utilizar y pensado para ampliar las opciones disponibles al momento de conectar el vehículo.

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Así, la electrificación puede incorporarse a la rutina sin convertir la autonomía o la disponibilidad de un cargador en la única variable para decidir un viaje.

Mazda no utilizó la llegada de la tecnología PHEV para replantear aquello que los propietarios buscan en la CX-90, la fórmula continúa poniendo atención en el espacio, la comodidad, el equipamiento, los acabados y el comportamiento al volante.

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También hay cambios visibles, entre las opciones disponibles aparece el Gris Polimetal, un nuevo color que se integra a la gama. Y hay dos números particularmente relevantes para quien piensa conservar su SUV durante varios años: el costo de mantenimiento de la Nueva Mazda CX-90 PHEV se mantiene igual y el vehículo cuenta con seis años de garantía, también para la batería.

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La tecnología PHEV tiene sentido precisamente por esa flexibilidad. Puedes utilizar el modo EV para determinados desplazamientos urbanos y conservar la libertad de emprender un viaje largo con el respaldo del motor de gasolina, en lugar de decidir entre dos formas de movilidad, tienes ambas disponibles.

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