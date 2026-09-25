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Kylie Jenner enfrenta críticas por el uso de su jet privado: ¿qué pasó?

La empresaria volvió a generar conversación en redes sociales después de mostrar su extravagante estilo de vida.

Septiembre 25, 2026 • 
Tania Franco
kylie jenner

Getty Images

Kylie Jenner se encuentra nuevamente en el centro de la conversación en redes sociales. Esta vez, las críticas surgieron después de que la empresaria compartiera un vlog en YouTube en el que documentó su viaje a Saint-Tropez, Francia, para asistir a una boda junto a Timothée Chalamet.

En el video, Jenner muestra desde los preparativos de su equipaje y pruebas de vestuario hasta su llegada al aeropuerto para abordar su avión privado. Una de las escenas que más comentarios provocó fue aquella en la que aparece viajando sin otros acompañantes personales visibles en la amplia cabina de la aeronave, lo que llevó a algunos usuarios a cuestionar tanto la ostentación de riqueza como el impacto ambiental asociado con la aviación privada.

Kylie Jenner enfrenta críticas por el uso de su jet privado: ¿qué pasó?

Kylie Jenner enfrenta críticas por el uso de su jet privado: ¿qué pasó?

IG: @kyliejenner

Un vuelo de 17 minutos también generó polémica

La conversación ocurre pocos días después de que el avión atribuido a Jenner realizara un trayecto de aproximadamente 17 minutos entre Camarillo y Van Nuys, California, el pasado 15 de septiembre. El vuelo volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los desplazamientos de corta distancia en aviones privados.

Sin embargo, no hay evidencia pública que confirme que Kylie estuviera a bordo durante ese trayecto. Los datos disponibles permiten rastrear el movimiento del avión, pero no identificar a sus pasajeros. Además, el avión permaneció en Van Nuys antes de partir hacia Europa al día siguiente, por lo que el vuelo corto pudo haber sido un reposicionamiento de la aeronave.

Kylie Jenner enfrenta críticas por el uso de su jet privado: ¿qué pasó?

Kylie Jenner enfrenta críticas por el uso de su jet privado: ¿qué pasó?

IG: @kyliejenner

La polémica también ha dividido opiniones. Mientras algunos usuarios critican a Kylie Jenner por exhibir una vida marcada por lujos y extravagancias, otros aplauden que no intente ocultar una realidad que forma parte de su vida desde hace años. Para sus seguidores, mostrar desde sus viajes en jet privado hasta sus exclusivos accesorios es simplemente una extensión del contenido con el que construyó su imagen pública; para sus críticos, estas publicaciones vuelven a abrir el debate sobre los excesos y la exposición de la riqueza en redes sociales.

kylie jenner
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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