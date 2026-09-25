Los genios mexicanos detrás de los videoclips de Taylor Swift

Taylor Swift no solo ha convertido sus videoclips en una extensión de sus canciones; en los últimos años también ha apostado por una producción cada vez más cinematográfica. Y detrás de algunas de esas imágenes se encuentra talento mexicano: Rodrigo Prieto y Emmanuel “Chivo” Lubezki, dos de los directores de fotografía más importantes de la industria.

La relación creativa más extensa ha sido con Rodrigo Prieto, nacido en Ciudad de México y reconocido por su trabajo junto a cineastas como Martin Scorsese. Swift comenzó a colaborar con él en “The Man”, estrenado en 2020 y considerado su debut como directora en solitario. La cantante llegó a describir a Prieto como una de las personas más increíbles con las que había trabajado.

¡Los mexicanos favoritos de Taylor Swift! Los genios detrás de sus videoclips Mike Coppola/Getty Images for MTV

Rodrigo Prieto, uno de los mexicanos favoritos de Taylor Swift

Aquella primera experiencia no quedó en un solo proyecto. Prieto volvió a encargarse de la fotografía de “Cardigan” y “Willow”, dos de los videos que marcaron la estética fantástica y naturalista de las eras Folklore y Evermore.

Años después volvieron a encontrarse para “Fortnight”, sencillo de The Tortured Poets Department protagonizado por Swift junto a Post Malone y con apariciones de Ethan Hawke y Josh Charles. Prieto fue nuevamente el responsable de traducir las ideas de Taylor a una propuesta visual, esta vez marcada por el blanco y negro y una estética cinematográfica mucho más oscura.

Su colaboración se ha extendido a trabajos posteriores, incluido “Opalite”, consolidando a Prieto como uno de los colaboradores mexicanos recurrentes dentro del universo audiovisual de Swift.

Los mexicanos detrás de los videoclips de Taylor Swift IG: @taylorswift

Emmanuel Lubezki se suma al universo de Taylor Swift

¡Ahora Taylor suma otro nombre mexicano a su equipo! Emmanuel “Chivo” Lubezki, ganador de tres premios Oscar consecutivos por Gravity, Birdman y The Revenant.

Lubezki está a cargo de la dirección de fotografía de “Patient Zero”, el nuevo videoclip dirigido por la propia Taylor y protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell. La participación del mexicano fue confirmada oficialmente por CBS y MTV.

Los mexicanos detrás de los videos de Taylor Swift Neil Mockford/WireImage

El primer adelanto muestra una estética oscura y cinematográfica, con imágenes de una tumba, una rosa negra y personajes sumergidos en el agua. El video completo se estrenará el domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026.