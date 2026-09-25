Los genios mexicanos detrás de los videoclips de Taylor Swift

Taylor Swift no solo ha convertido sus videoclips en una extensión de sus canciones; en los últimos años también ha apostado por una producción cada vez más cinematográfica. Y detrás de algunas de esas imágenes se encuentra talento mexicano: Rodrigo Prieto y Emmanuel “Chivo” Lubezki, dos de los directores de fotografía más importantes de la industria.
La relación creativa más extensa ha sido con Rodrigo Prieto, nacido en Ciudad de México y reconocido por su trabajo junto a cineastas como Martin Scorsese. Swift comenzó a colaborar con él en “The Man”, estrenado en 2020 y considerado su debut como directora en solitario. La cantante llegó a describir a Prieto como una de las personas más increíbles con las que había trabajado.
Rodrigo Prieto, uno de los mexicanos favoritos de Taylor Swift
Aquella primera experiencia no quedó en un solo proyecto. Prieto volvió a encargarse de la fotografía de “Cardigan” y “Willow”, dos de los videos que marcaron la estética fantástica y naturalista de las eras Folklore y Evermore.
Años después volvieron a encontrarse para “Fortnight”, sencillo de The Tortured Poets Department protagonizado por Swift junto a Post Malone y con apariciones de Ethan Hawke y Josh Charles. Prieto fue nuevamente el responsable de traducir las ideas de Taylor a una propuesta visual, esta vez marcada por el blanco y negro y una estética cinematográfica mucho más oscura.
Su colaboración se ha extendido a trabajos posteriores, incluido “Opalite”, consolidando a Prieto como uno de los colaboradores mexicanos recurrentes dentro del universo audiovisual de Swift.
Emmanuel Lubezki se suma al universo de Taylor Swift
¡Ahora Taylor suma otro nombre mexicano a su equipo! Emmanuel “Chivo” Lubezki, ganador de tres premios Oscar consecutivos por Gravity, Birdman y The Revenant.
Lubezki está a cargo de la dirección de fotografía de “Patient Zero”, el nuevo videoclip dirigido por la propia Taylor y protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell. La participación del mexicano fue confirmada oficialmente por CBS y MTV.
El primer adelanto muestra una estética oscura y cinematográfica, con imágenes de una tumba, una rosa negra y personajes sumergidos en el agua. El video completo se estrenará el domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026.