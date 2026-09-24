Todo comenzó con su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde sus reclamos al público, nuevas críticas al reguetón y frases como “defiendan al tío Syntek” se viralizaron y desataron memes y críticas en redes sociales. Días después, el cantante defendió su reacción, aseguró que su enojo estaba justificado y escribió que eventualmente se alejaría de México para buscar “sanación mental y espiritual”.

Las recientes polémicas alrededor de Aleks Syntek han coincidido con un inesperado crecimiento en el consumo de su música. De acuerdo con datos de Chartmetric y SpotifyTracked, herramientas independientes de monitoreo, la audiencia diaria del cantante aumentó alrededor de 630% durante su reciente ola de viralidad.

¡La semana de Aleks Syntek! Polémicas, viralidad y un inesperado récord en Spotify Rodrigo Varela/WireImage

El mayor repunte llegó con “Duele el Amor”, su colaboración con Ana Torroja. El pasado 22 de septiembre, el tema registró 950,711 reproducciones en Spotify México y alcanzó el puesto 80 del ranking diario nacional.“Intocable” también regresó al listado de Spotify México, donde alcanzó el puesto 160 con 225,659 reproducciones ese mismo día. Además, el perfil de Syntek superó recientemente los 6.8 millones de oyentes mensuales.

Esta semana, además, se anunció la posposición de su concierto previsto para el 25 de septiembre en Tlalnepantla, aunque los organizadores señalaron que fue por causas ajenas al artista, al recinto y a la producción.