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Taylor Swift reúne a Dakota Johnson, Colin Farrell y el mexicano Emmanuel Lubezki en “Patient Zero”

La cantante reveló el primer adelanto de su nuevo videoclip, una misteriosa producción que reúne a dos grandes estrellas de Hollywood. Con un grande del cine mexicano detrás de cámaras.

Septiembre 24, 2026 • 
Tania Franco
Taylor Swift sorprende con Dakota Johnson y Colin Farrell en el video de “Patient Zero”

Taylor Swift sorprende con Dakota Johnson y Colin Farrell en el video de “Patient Zero”

IG: @taylorswift

Taylor Swift continúa expandiendo la era de The Life of a Showgirl. La cantante reveló un adelanto de apenas 13 segundos de “Patient Zero”, su nuevo sencillo, cuyo videoclip estará protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell.

Las primeras imágenes muestran a Swift y Johnson frente a una tumba, cuerpos cayendo al agua, una rosa negra y a los tres protagonistas vestidos de negro. Aunque Taylor todavía no ha revelado el significado de la canción ni la historia del video, el teaser anticipa una narrativa oscura y cinematográfica.

Emmanuel Lubezki, el mexicano detrás de “Patient Zero” de Taylor Swift

Emmanuel Lubezki, el mexicano detrás de “Patient Zero” de Taylor Swift

Getty Images

El talento mexicano

Además, detrás de las cámaras se encuentra el mexicano Emmanuel “Chivo” Lubezki, ganador de tres premios Oscar por Gravity, Birdman y The Revenant, quien estuvo a cargo de la cinematografía del videoclip.

“Patient Zero” se estrenará como canción este viernes 25 de septiembre, junto con The Life of a Showgirl: The Encore, edición que incluirá cuatro temas nuevos: “Patient Zero”, “Pink Clouding”, “Babylon” y “Cleveland!”.

Para ver el videoclip completo habrá que esperar hasta el domingo 27 de septiembre, cuando tendrá su estreno mundial durante los MTV Video Music Awards 2026. Esa misma noche, Swift recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors, reconocimiento a su trabajo como directora y narradora audiovisual.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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