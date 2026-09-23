La nueva película de Brad Pitt es una de las grandes apuestas de Hollywood, ‘En el corazón de la bestia’ llegará a los cines el próximo 25 de septiembre; sin embargo, la expectativa alrededor de la cinta ya comenzó a crecer gracias a las primeras críticas y a los más de 27 millones de reproducciones que acumula su tráiler, señales que han despertado gran interés entre los espectadores.

Dirigida por David Ayer, este thriller de acción y supervivencia también cuenta con un inesperado coprotagonista de cuatro patas: Uber, un pastor alemán que interpreta a Odín, el perro que acompaña al personaje de Pitt, y su presencia en pantalla ya ha conquistado a los cinéfilos, convirtiéndolo en uno de los grandes atractivos de la película.

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¿De qué trata ‘En el corazón de la bestia’, la nueva película de Brad Pitt?

‘En el corazón de la bestia’ transcurre en la naturaleza salvaje de Alaska y llegará a los cines el 25 de septiembre, con una historia de supervivencia y tensión centrada en el vínculo entre un hombre y su perro de combate.

Brad Pitt interpreta a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que queda atrapado en Alaska tras un brutal accidente aéreo junto a Odín, su perro de combate. Heridos y sin ayuda, ambos deberán recurrir a su entrenamiento y al vínculo que los une para sobrevivir a las condiciones extremas y encontrar el camino de regreso a la civilización.

La película de 101 minutos también cuenta con el talento de J.K. Simmons y Anna Lambe, donde se combina acción, aventura, drama y suspenso.

‘En el corazón de la bestia’: ¿De qué trata la nueva película de Brad Pitt que ya es un éxito? Instagram/@heartofthebeast

¿Por qué no te puedes perder En el corazón de la bestia, la nueva película de Brad Pitt?

Además de las más de 27 millones de reproducciones del trailer, En el corazón de la bestia ha estado recibiendo críticas favorables por parte de los críticos de cine más experimentados de Hollywood, que aseguran que dejará una huella memorable entre los espectadores.

Las críticas destacan especialmente la relación entre Brad y Uber, el pastor alemán que interpreta a Odín, y todos coinciden en que este vínculo es uno de sus mayores atractivos, con momentos capaces de emocionar al público.

“Hay que reconocer a sus entrenadores, cuidadores y al propio Pitt, que muestra tanta química con su compañero actor canino que sus anteriores compañeras de reparto femeninas podrían sentir celos”, escribió Frank Scheck de The Hollywood Reporter, y añadió: “En ciertas escenas, Uber es duplicado por otros tres perros, todos sus hijos, lo que debió de dar lugar a un escenario especialmente armonioso. Y si el final de la película te deja con los ojos secos, está claro que no eres un amante de los animales y alguien a quien no tengo ningún deseo de conocer”.

Owen Glieberman de Variety, también elogió a Pitt por ofrecer “una actuación verdadera” en la película, a pesar de no tener muchos compañeros humanos a los que enfrentarse. Hay una forma de resumir la película, y es diciendo: ‘Esta es una actuación magnífica, y Brad Pitt también está extremadamente bien’, porque Uber, el perro que interpreta a Odín, hace una de las actuaciones caninas más conmovedoras que he visto desde los tiempos de Old Yeller y Lassie Come Home”.