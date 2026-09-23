A.B. Quintanilla demanda a su hermana Suzette por más de un millón de dólares

A.B. Quintanilla reclama más de un millón de dólares y exige una revisión de las cuentas de la empresa encargada de administrar parte de los negocios de Selena.

A más de tres décadas de la muerte de Selena Quintanilla, su legado continúa generando millones de dólares, pero ahora también se encuentra en el centro de una disputa familiar que llegó a los tribunales de Texas.

El pasado 10 de septiembre de 2026, Abraham “A.B.” Quintanilla III presentó una demanda en el condado de Nueces contra su hermana, Suzette Quintanilla Arriaga, y empresas relacionadas con el negocio familiar.

De acuerdo con documentos judiciales reportados por medios estadounidenses, el productor musical reclama más de un millón de dólares que considera que le corresponden por las ganancias relacionadas con el legado de Selena.

¿Por qué A.B. Quintanilla demandó a Suzette?

El conflicto gira alrededor de la administración de los ingresos derivados de los derechos de entretenimiento, propiedad intelectual y otros negocios vinculados con Selena.

Según la demanda, después de la muerte de la cantante en 1995, los integrantes de su familia y su entonces esposo, Chris Pérez, llegaron a un acuerdo relacionado con la distribución de los beneficios generados por los derechos de entretenimiento de Selena.

A.B. sostiene que dicho acuerdo le otorgaba una participación en las ganancias netas y que, con el paso de los años, no habría recibido la totalidad de lo que considera que le corresponde.

La demanda también señala a Q Productions, empresa vinculada con la administración del legado de Selena. A.B. acusa a su hermana de haber ejercido control sobre las finanzas y de no haber proporcionado información financiera suficiente sobre los ingresos y gastos de la compañía.

A.B. pide revisar las cuentas de los últimos años

Además del pago de la cantidad que reclama, A.B. solicita una rendición de cuentas que permita determinar cuánto dinero generaron los negocios relacionados con Selena, cuáles fueron los gastos y qué cantidad le correspondería recibir.

De acuerdo con documentos citados por medios estadounidenses, la solicitud contempla información financiera correspondiente a aproximadamente una década, incluyendo ingresos, regalías, ganancias y gastos de Q Productions.

El músico sostiene que durante años no tuvo acceso suficiente a la información financiera necesaria para determinar si estaba recibiendo la cantidad que le correspondía.

Suzette también ha rechazado las acusaciones

La disputa no comenzó públicamente con la presentación de la demanda. Desde principios de septiembre, A.B. había hablado en redes sociales sobre un conflicto familiar que, según sus propias palabras, llevaba años acumulándose.

En respuesta, Suzette y su madre, Marcella Quintanilla, rechazaron las acusaciones realizadas públicamente por A.B. y negaron que Suzette hubiera robado o apropiado indebidamente dinero o propiedades pertenecientes a su hermano, a Selena o a negocios familiares.

La familia también cuestionó inicialmente la existencia de una demanda formal, antes de que posteriormente se hicieran públicos los documentos judiciales del proceso presentado en Texas.

Hasta el momento, las acusaciones de A.B. forman parte de un proceso legal y no representan hechos determinados por una sentencia.

Una disputa que toca directamente el legado de Selena

La situación resulta especialmente llamativa porque A.B. y Suzette no solo son hermanos: ambos fueron piezas fundamentales de Selena y Los Dinos.

Mientras A.B. se encargaba del bajo y posteriormente se consolidó como productor y compositor, Suzette tocaba la batería. Junto con Selena, los tres hermanos construyeron una historia musical que posteriormente convertiría a la intérprete en una de las figuras más importantes de la música tejana.

Tras la muerte de Selena en 1995, su familia continuó administrando distintos aspectos relacionados con su nombre, imagen, música y proyectos comerciales.

Ahora, 31 años después de su asesinato, una parte de ese legado se encuentra nuevamente en el centro de la conversación pública, aunque esta vez por una disputa entre dos de las personas que estuvieron a su lado desde el comienzo de su carrera.