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Taylor Swift anuncia cuatro nuevas canciones y una tendría un guiño especial a Travis Kelce

La cantante extenderá su exitosa era con una edición especial que llegará este 25 de septiembre e incluirá “Patient Zero” y un tema que tendría un guiño a su esposo.

Septiembre 23, 2026 • 
Tania Franco
Taylor Swift anuncia cuatro nuevas canciones y una tendría un guiño especial a Travis Kelce

Taylor Swift anuncia cuatro nuevas canciones y una tendría un guiño especial a Travis Kelce

Jean Catuffe/GC Images

Taylor Swift continúa sorprendiendo a sus seguidores. La cantante anunció The Life of a Showgirl: The Encore, una versión expandida de su álbum lanzado originalmente en octubre de 2025, que estará disponible el próximo 25 de septiembre.

La nueva edición sumará cuatro canciones inéditas: “Patient Zero”, “Pink Clouding”, “Babylon” y “Cleveland!”. Esta última ha llamado especialmente la atención por su aparente referencia a Cleveland Heights, Ohio, lugar donde creció Travis Kelce. Sin embargo, hasta el estreno de la canción no se conoce si su letra está directamente inspirada en él.

En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero había un estudio ahí e hicimos lo que solemos hacer cuando sentimos cualquier cosa: escribimos más canciones.
Taylor Swift
Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce: “Patient Zero”

Taylor Swift anuncia su primer proyecto musical después de casarse con Travis Kelce

Ezra Shaw/Getty Images

Taylor Swift escribió las canciones después del éxito del álbum

A diferencia de otros bonus tracks, los nuevos temas fueron creados después del lanzamiento de The Life of a Showgirl. Swift contó que viajó a Suecia para reunirse con Max Martin y Shellback con la intención de celebrar el éxito del disco, pero terminaron nuevamente en el estudio componiendo.

Espero que les gusten, porque nacieron de la más pura gratitud por todo su entusiasmo y por la manera en que celebraron el álbum que hicimos.
Taylor Swift

La cantante explicó que las canciones “nacieron de pura gratitud” por la respuesta de sus seguidores. El anuncio llega apenas un día después de revelar “Patient Zero”, sencillo que también se estrenará el 25 de septiembre y será el primer adelanto de esta nueva etapa de The Life of a Showgirl.

Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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