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Hilary Duff recrea una de sus escenas más icónicas, ¿regresa Lizzie McGuire?

Más de 20 años después, la actriz volvió a conmover a sus fans y recordó a toda una generación a su inolvidable personaje de Disney.

Septiembre 23, 2026 • 
Tania Franco
Hilary Duff revive la nostalgia de Lizzie McGuire al recrear una de sus escenas más icónicas

Hilary Duff revive la nostalgia de Lizzie McGuire al recrear una de sus escenas más icónicas

Photo by Lucy Nicholson/Getty Images

Hilary Duff llevó a sus seguidores directo a los años 2000 al recrear una de las escenas más recordadas de The Lizzie McGuire Movie, película estrenada en 2003. En un video publicado en Instagram, la actriz aparece caracterizada con un look que recuerda al de Lizzie y repite el momento en el que su personaje lanza una moneda y pide un deseo frente a la Fontana di Trevi.

“¿Alguna idea de qué pedí como deseo?”, escribió Duff junto a la publicación, una frase que rápidamente despertó la nostalgia y también las especulaciones de los fans sobre un posible regreso de Lizzie McGuire. Por ahora, la actriz no ha anunciado un reboot, secuela o nuevo proyecto relacionado con el personaje.

Aunque la escena original se filmó en Roma, la nueva recreación no se grabó en la verdadera Fontana di Trevi, sino frente a la réplica ubicada en The Forum Shops at Caesars Palace, en Las Vegas.

El homenaje llega en medio del regreso musical de Duff, quien este año volvió a los escenarios con The Lucky Me Tour, su primera gran gira en casi dos décadas, y ya ha adelantado que habrá nuevas fechas en 2027.

Hilary Duff
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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