Joy Huerta rompe el silencio sobre la pausa de Jesse & Joy: “Me enteré 20 minutos antes que ustedes”

El futuro de Jesse & Joy tomó un giro inesperado, después de que Jesse Huerta anunciara que se tomaría un tiempo de la agrupación para enfocarse en su familia y en su bienestar, fue Joy Huerta quien finalmente habló públicamente sobre esta nueva etapa.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la cantante no pudo ocultar la emoción al referirse a la decisión de su hermano. Joy reveló que, contrario a lo que muchos podrían pensar, ella tampoco conocía con anticipación el anuncio de Jesse.

“Me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información”, expresó la intérprete, visiblemente conmovida.

El anuncio de Jesse ocurrió el 15 de septiembre, cuando explicó que necesitaba hacer una pausa para estar con su familia, cuidar de sí mismo y vivir a otro ritmo.

El músico señaló que la decisión estaba relacionada con su bienestar y con la necesidad de prestar mayor atención a su vida personal. También dejó claro que el proyecto musical que comparte con su hermana continúa siendo una parte fundamental de su vida.

Ante las preguntas sobre los motivos de Jesse, Joy fue cuidadosa y evitó hablar en nombre de su hermano.

“Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, declaró.

La cantante también aprovechó para dejar claro que, independientemente de lo que suceda con el proyecto musical, el vínculo entre ambos permanece intacto.

“Amo profundamente a mi hermano, siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyar en cada paso”, expresó.