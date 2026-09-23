Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Joy Huerta rompe el silencio sobre la pausa de Jesse & Joy: “Me enteré 20 minutos antes que ustedes”

La cantante habló entre lágrimas sobre la decisión de su hermano Jesse Huerta de tomar una pausa del proyecto musical que ambos construyeron durante más de dos décadas.

Septiembre 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
jesse&joy-separacion.jpeg

El futuro de Jesse & Joy tomó un giro inesperado, después de que Jesse Huerta anunciara que se tomaría un tiempo de la agrupación para enfocarse en su familia y en su bienestar, fue Joy Huerta quien finalmente habló públicamente sobre esta nueva etapa.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la cantante no pudo ocultar la emoción al referirse a la decisión de su hermano. Joy reveló que, contrario a lo que muchos podrían pensar, ella tampoco conocía con anticipación el anuncio de Jesse.

“Me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información”, expresó la intérprete, visiblemente conmovida.

El anuncio de Jesse ocurrió el 15 de septiembre, cuando explicó que necesitaba hacer una pausa para estar con su familia, cuidar de sí mismo y vivir a otro ritmo.

El músico señaló que la decisión estaba relacionada con su bienestar y con la necesidad de prestar mayor atención a su vida personal. También dejó claro que el proyecto musical que comparte con su hermana continúa siendo una parte fundamental de su vida.

Ante las preguntas sobre los motivos de Jesse, Joy fue cuidadosa y evitó hablar en nombre de su hermano.

“Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, declaró.

La cantante también aprovechó para dejar claro que, independientemente de lo que suceda con el proyecto musical, el vínculo entre ambos permanece intacto.

“Amo profundamente a mi hermano, siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyar en cada paso”, expresó.

Jesse y Joy
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
carlos-rivera-suspende-conciertos
Entretenimiento
Carlos Rivera suspende sus conciertos por esta importante razón
Septiembre 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ella Bright y Belmont Cameli se abrazan tras finalizar Off Campus 2: ¿qué pasó con los rumores de tensión?
Entretenimiento
Ella Bright y Belmont Cameli se abrazan tras finalizar Off Campus 2: ¿qué pasó con los rumores de tensión?
Septiembre 23, 2026
 · 
Tania Franco
Hilary Duff revive la nostalgia de Lizzie McGuire al recrear una de sus escenas más icónicas
Entretenimiento
Hilary Duff recrea una de sus escenas más icónicas, ¿regresa Lizzie McGuire?
Septiembre 23, 2026
 · 
Tania Franco
Taylor Swift anuncia cuatro nuevas canciones y una tendría un guiño especial a Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift anuncia cuatro nuevas canciones y una tendría un guiño especial a Travis Kelce
Septiembre 23, 2026
 · 
Tania Franco
Historial amoroso de Presley Gerber: quiénes fueron sus novias y su gran amor
Entretenimiento
¿Quién era la novia de Presley Gerber? Esto se sabe de su vida amorosa antes de su muerte
¿Cuál es el historial amoroso de Presley Gerber? Ellas fueron las mujeres que formaron parte de la vida sentimental del hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber.
Septiembre 21, 2026
 · 
Melisa Velázquez
dulce-maria-entrevista-caras-mexicojpg
Entretenimiento
Dulce María nos presenta a Fernanda, la hermosa bebé que llegó para complementar a su familia
Acompañada por su esposo, el productor y escritor Paco Álvarez, su hija, María Paula, y la pequeña Fer, la exRebelde nos recibe en su casa, donde nos muestra su mejor y más inspiradora versión: la de madre y esposa.
Septiembre 21, 2026
Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte
Entretenimiento
Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte
Meses antes de la muerte del modelo a los 27 años, Cindy Crawford habló sobre la relación entre sus hijos, Presley y Kaia Gerber, y reveló qué era lo que más la emocionaba como madre.
Septiembre 21, 2026
 · 
Tania Franco
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años
Entretenimiento
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años: Lo que se sabe
El modelo, primogénito de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió este domingo 20 de septiembre; su familia pidió privacidad.
Septiembre 20, 2026
 · 
Tania Franco