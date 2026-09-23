¡La magia llega a México! El Bosque Prohibido de Harry Potter ya tiene fecha y así puedes conseguir boletos
¿Cuándo llega el Bosque Prohibido de Harry Potter a México? Conoce cuándo, dónde y cómo puedes conseguir boletos antes que nadie para disfrutar una vez más de la magia.
Los fanáticos de Harry Potter tendrán una nueva oportunidad para adentrarse en el universo mágico, pues El Bosque Prohibido de Harry Potter llegará oficialmente a México con una experiencia inmersiva que promete transportar a los visitantes directamente al mundo creado por J.K. Rowling.
De acuerdo con Forever, la experiencia de El Bosque Prohibido de Harry Potter ya ha recibido a más de dos millones de visitantes en diferentes ciudades del mundo, y ha sido creada por diseñadores teatrales y expertos en experiencias inmersivas, que busca recrear escenas y elementos icónicos de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos.
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¿Cuándo llega el Bosque Prohibido de Harry Potter a México?
El Bosque Prohibido de Harry Potter comenzará actividades el 23 de octubre de 2026 desde las 18:45 horas, en el Parque Naucalli, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con recorridos de aproximadamente 60 a 90 minutos, una experiencia que será al aire libre en un terreno boscoso e irregular, por lo que la organización recomienda considerar el clima y usar calzado resistente.
Además, durante la experiencia, podrás encontrarte con criaturas mágicas como los hipogrifos, unicornios y Nifflers, además de participar en momentos interactivos en los que podrán utilizar una varita para lanzar hechizos e incluso conjurar un Patronus.
¿Cómo y dónde conseguir boletos para el Bosque Prohibido de Harry Potter en México?
Los fans podrán registrarse en una lista de espera para acceder a la preventa exclusiva de boletos; sin embargo, la venta general comenzará el martes 29 de septiembre de 2026 a las 09:00 horas, según información de Forever.
El Bosque Prohibido de Harry Potter será una experiencia para todas las edades y contará con opciones de alimentos y bebidas, incluidas alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.
Por otra parte, no habrá código de vestimenta, aunque los asistentes podrán acudir disfrazados de sus personajes favoritos si así lo desean.