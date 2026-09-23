¡La magia llega a México! El Bosque Prohibido de Harry Potter ya tiene fecha y así puedes conseguir boletos

Los fanáticos de Harry Potter tendrán una nueva oportunidad para adentrarse en el universo mágico, pues El Bosque Prohibido de Harry Potter llegará oficialmente a México con una experiencia inmersiva que promete transportar a los visitantes directamente al mundo creado por J.K. Rowling.

De acuerdo con Forever, la experiencia de El Bosque Prohibido de Harry Potter ya ha recibido a más de dos millones de visitantes en diferentes ciudades del mundo, y ha sido creada por diseñadores teatrales y expertos en experiencias inmersivas, que busca recrear escenas y elementos icónicos de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos.

Te podría interesar: ¿Dónde está el tren real de Harry Potter? Te contamos cómo viajar en el Hogwarts Express

¿Cuándo llega el Bosque Prohibido de Harry Potter a México?

El Bosque Prohibido de Harry Potter comenzará actividades el 23 de octubre de 2026 desde las 18:45 horas, en el Parque Naucalli, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con recorridos de aproximadamente 60 a 90 minutos, una experiencia que será al aire libre en un terreno boscoso e irregular, por lo que la organización recomienda considerar el clima y usar calzado resistente.

Además, durante la experiencia, podrás encontrarte con criaturas mágicas como los hipogrifos, unicornios y Nifflers, además de participar en momentos interactivos en los que podrán utilizar una varita para lanzar hechizos e incluso conjurar un Patronus.

¿Cómo y dónde conseguir boletos para el Bosque Prohibido de Harry Potter en México?

Los fans podrán registrarse en una lista de espera para acceder a la preventa exclusiva de boletos; sin embargo, la venta general comenzará el martes 29 de septiembre de 2026 a las 09:00 horas, según información de Forever.

El Bosque Prohibido de Harry Potter será una experiencia para todas las edades y contará con opciones de alimentos y bebidas, incluidas alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.

Por otra parte, no habrá código de vestimenta, aunque los asistentes podrán acudir disfrazados de sus personajes favoritos si así lo desean.