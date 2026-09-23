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Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas

La pareja continúa disfrutando de su relación mientras “El Sol” abre un nuevo capítulo profesional con el anuncio de su esperado Tour 2027.

Septiembre 23, 2026 • 
Tania Franco
Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas

Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas

Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Luis Miguel y Paloma Cuevas atraviesan una nueva etapa tanto personal como profesional. Mientras el cantante prepara su regreso a los escenarios después de casi dos años alejado de las grandes giras.

Su historia de amor

Su historia se remonta mucho antes de que comenzara el romance. Luis Miguel y Paloma se conocen desde pequeños gracias a la amistad entre sus familias, y mantuvieron un vínculo cercano durante años. Fue en 2022 cuando comenzaron a surgir las primeras informaciones sobre una relación sentimental después de ser vistos juntos en distintos encuentros entre España y Estados Unidos.

Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas

Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas

Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

La propia diseñadora confirmó posteriormente la relación y habló sobre la peculiar manera en que una amistad de tantos años terminó convirtiéndose en amor: “Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos de pequeños”, explicó, asegurando que la vida los había reunido de distintas maneras hasta que finalmente se enamoraron.

Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas

Luis Miguel y su regreso a los escenarios: así vive su nueva etapa junto a Paloma Cuevas

Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Luis Miguel anuncia su Tour 2027

El momento personal coincide con una importante noticia en la carrera del intérprete. El 21 de septiembre, Luis Miguel confirmó oficialmente que regresará a los escenarios con el Luis Miguel Tour 2027. Hasta ahora, no ha dado a conocer fechas, ciudades, países ni detalles sobre la venta de boletos.

Será su primera gran gira que concluyó en diciembre de 2024, de acuerdo con datos de Billboard Boxscore citados por medios, alcanzó cifras récord de taquilla para una gira latina.

Luis Miguel
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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