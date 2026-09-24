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¡Reencuentro de Gossip Girl! Leighton Meester y Kelly Rutherford juntas en Milan Fashion Week

Las actrices que interpretaron a Blair Waldorf y Lily van der Woodsen coincidieron en el front row de Max Mara, a casi 15 años del final de la exitosa serie.

Septiembre 24, 2026 • 
Tania Franco
¡Reencuentro de Gossip Girl! Leighton Meester y Kelly Rutherford juntas en Milan Fashion Week

¡Reencuentro de Gossip Girl! Leighton Meester y Kelly Rutherford juntas en Milan Fashion Week

Getty Images

El Upper East Side se trasladó por un momento a Milán. Leighton Meester y Kelly Rutherford, recordadas por interpretar a Blair Waldorf y Lily van der Woodsen en Gossip Girl, protagonizaron un inesperado reencuentro durante Milan Fashion Week. 15 años después del final de la serie original.

Las actrices se sentaron juntas en el front row del desfile Primavera/Verano 2027 de Max Mara, celebrado este 24 de septiembre, y rápidamente despertaron la nostalgia entre los seguidores de la ficción que marcó a toda una generación.

Aunque sus personajes no tenían una relación familiar directa —Lily era la madre de Serena van der Woodsen, mejor amiga de Blair—, ambas fueron piezas fundamentales de las seis temporadas de Gossip Girl, emitidas entre 2007 y 2012.

Gossip Girl
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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