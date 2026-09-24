Más de una década después de despedirse de McKinley High, Glee podría estar más cerca de regresar. Ryan Murphy confirmó que acaba de terminar un guion para una posible nueva versión de la serie, que se transmitió originalmente entre 2009 y 2015.

Acabo de terminar el guion hace una hora. Tenemos un guion. Ryan Murphy

El productor explicó que desarrolló la historia junto a Brad Falchuk e Ian Brennan, sus cocreadores y colaboradores durante la serie original.

¿Regresa Glee? Ryan Murphy confirma que ya terminó el guion para revivir la exitosa serie Getty Images

El elenco original de Glee podría regresar

Murphy también confirmó que ya se puso en contacto con alrededor de 10 integrantes del reparto original y aseguró que reaccionaron con entusiasmo ante la posibilidad de volver al universo de Glee. Sin embargo, ninguno ha leído todavía el guion y el proyecto aún no ha recibido luz verde oficialmente.

Quiero escribir un par [de guiones] para ver qué piensa la gente, particularmente el elenco. Ryan Murphy

Kevin Winter/Getty Images

Una de las estrellas que ya ha expresado públicamente su disposición a regresar es Lea Michele, quien interpretó a Rachel Berry durante las seis temporadas. “Amo Glee. Siempre amaré Glee”, declaró recientemente, además de asegurar que seguiría a Murphy “a donde vaya”.

Por ahora, no hay fecha de estreno, plataforma ni elenco confirmado para este posible revival. Lo que sí existe por primera vez es un guion terminado y conversaciones con parte del reparto original, convirtiéndose en la señal más concreta hasta ahora de que Glee podría tener una nueva etapa.