Elton John prepara una sorpresa para sus fans en México: habrá proyecciones gratuitas antes de sus conciertos

La cuenta regresiva para el regreso de Elton John a México ya comenzó y, para hacer todavía más especial la espera, sus seguidores podrán revivir uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria a través de una serie de proyecciones gratuitas.

Como antesala a sus presentaciones del 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, se proyectará Elton John: Live at Estádio do Flamengo, Rio de Janeiro, Brazil, registro de uno de los conciertos que el músico ofreció durante la década de los noventa.

La cinta recupera el concierto que Elton John ofreció el 25 de noviembre de 1995 en el Estádio do Flamengo, en Río de Janeiro, como parte de su gira Made in England. Aquella presentación reunió a miles de personas y quedó registrada como uno de los espectáculos destacados de esa etapa de su carrera.

Ahora, más de tres décadas después, el público mexicano tendrá la oportunidad de volver a experimentar aquella noche en pantalla grande, con interpretaciones de algunos de los clásicos que han convertido a Elton John en una de las figuras más importantes de la música internacional, entre ellos “Your Song”, “Rocket Man”, “Sacrifice” e “I’m Still Standing”.

La iniciativa es impulsada por Universal Music México, en colaboración con espacios cinematográficos de la Ciudad de México y Jalisco, como parte de las actividades previas al esperado regreso del artista.

¿Dónde y cuándo serán las funciones gratuitas?

Los fans podrán disfrutar de las proyecciones en cuatro funciones:

Cineteca Nacional, Foro al Aire Libre Chapultepec: 30 de septiembre y 1 de octubre, a las 18:00 horas.

Sala Cineforo, Guadalajara:30 de septiembre, a las 19:30 horas.

Cineteca FICG, Zapopan: 1 de octubre, a las 19:30 horas.

El acceso será gratuito, aunque estará sujeto a disponibilidad. De acuerdo con la información difundida, los seguidores podrán registrarse mediante The Rocket Club* o acudir a las taquillas de las sedes el día de la función, hasta agotar existencias.