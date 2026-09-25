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Él es Emmanuel “El Chivo” Lubezki, el mexicano detrás del nuevo video de Taylor Swift

El tres veces ganador del Oscar se suma al universo de Taylor Swift como director de fotografía de “Patient Zero”, el esperado videoclip protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell

Septiembre 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Taylor Swift vuelve a sorprender a sus seguidores, pero esta vez no solo por su nueva música. La cantante estadounidense eligió a una de las figuras más importantes del cine mexicano para dar vida visual a “Patient Zero”, su nuevo videoclip: Emmanuel “El Chivo” Lubezki.

El cinefotógrafo mexicano está a cargo de la fotografía del video, que fue dirigido por la propia Taylor Swift y protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell, además de la cantante. El proyecto tendrá su estreno mundial el próximo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026.

¿Quién es Emmanuel “El Chivo” Lubezki?

Nacido en Ciudad de México en 1964, Emmanuel Lubezki es considerado uno de los cinefotógrafos más influyentes de su generación. Su trabajo se caracteriza por una estética profundamente cinematográfica, el uso de luz natural y complejas tomas largas que han marcado algunas de las películas más importantes del cine contemporáneo.

Su nombre quedó inscrito en la historia de Hollywood cuando se convirtió en el primer cinefotógrafo en ganar tres premios Oscar consecutivos a Mejor Fotografía, gracias a Gravity (2013), Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014) y The Revenant (2015).

Los tres reconocimientos fueron obtenidos trabajando con directores de enorme prestigio: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y, nuevamente, Iñárritu en The Revenant.

El primer adelanto de Patient Zero, de apenas 13 segundos, ya dejó ver una propuesta visual oscura y misteriosa. En las imágenes aparecen Swift y Johnson frente a una tumba, cuerpos sumergidos en el agua, una rosa negra y la cantante con lágrimas en los ojos. La atmósfera combina elementos románticos, dramáticos y sombríos.

La elección de Lubezki resulta especialmente llamativa porque Taylor Swift también ocupa un papel creativo detrás de cámaras: ella misma dirige el videoclip, mientras que el mexicano aporta la fotografía cinematográfica.

El breve adelanto publicado por la cantante muestra que el videoclip tendrá una narrativa mucho más cercana al lenguaje del cine que al de un video musical convencional, con una estética marcada por escenarios oscuros, simbolismo y una fotografía cuidada.

Taylor Swift
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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