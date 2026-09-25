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Belmont Cameli protagonizará nueva película junto a Sydney Sweeney: ¿De qué trata?

El actor de Off Campus que conquistó al público como Garrett Graham se suma a la nueva película de Sony Pictures, en la que interpretará a Brom Bones.

Septiembre 25, 2026 • 
Tania Franco
Belmont Cameli protagonizará nueva película junto a Sydney Sweeney: ¿De qué trata?

Belmont Cameli protagonizará nueva película junto a Sydney Sweeney: ¿De qué trata?

Getty Images

Belmont Cameli continúa aprovechando el fenómeno de Off Campus. Tras convertirse en uno de los rostros más comentados de la serie de Prime Video, el actor fue elegido para compartir pantalla con Sydney Sweeney en Hollow, la nueva producción de Sony Pictures inspirada en el clásico relato La leyenda del jinete sin cabeza, de Washington Irving.

¿A quién interpretará Belmont Cameli en Hollow?

Cameli dará vida a Brom Bones, tradicionalmente el gran rival de Ichabod Crane por el amor de Katrina Van Tassel. Sin embargo, esta nueva adaptación cambiará el punto de vista de la historia: Sydney Sweeney interpretará a Katrina y será la verdadera protagonista, involucrada en un peligroso misterio y un triángulo amoroso sobrenatural.

¿Quién sera Belmont Cameli en Hollow? Junto a Sydney Sweeney

¿Quién sera Belmont Cameli en Hollow? Junto a Sydney Sweeney

John Nacion/Getty Images

La película combinará atmósfera gótica, intriga psicológica y elementos de thriller erótico, alejándose de una adaptación convencional del relato del Jinete sin Cabeza. Por el momento, el actor que interpretará a Ichabod Crane todavía no ha sido anunciado.

De Garrett Graham a Brom Bones

La noticia llega después del éxito de Cameli como Garrett Graham en Off Campus. Según Deadline, la adaptación de las novelas de Elle Kennedy consiguió 36 millones de espectadores durante sus primeros 12 días en streaming, convirtiéndose en un importante escaparate para el actor. Cameli también ha participado en películas como Until Dawn y The Alto Knights.

¿Quién sera Belmont Cameli en Hollow? Junto a Sydney Sweeney

¿Quién sera Belmont Cameli en Hollow? Junto a Sydney Sweeney

Stefanie Keenan/Getty Images for Vanity Fair

Detrás de Hollow está Lindsey Anderson Beer, quien adaptará y dirigirá la película a partir de su propia novela, prevista para publicar en otoño de 2027. La producción reúne además a LuckyChap y a Honey Trap, la compañía de Sydney Sweeney. Hasta ahora, Sony no ha anunciado una fecha oficial de estreno para la película.

Off Campus Sydney Sweeney
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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