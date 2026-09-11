Manuel García Rulfo es el nuevo rostro de la visión del lujo de Lincoln México

Con una trayectoria internacional que lo ha llevado a consolidarse como uno de los actores mexicanos con mayor presencia en Hollywood, Manuel García Rulfo se convierte en el nuevo embajador de Lincoln México. Su llegada acompaña una nueva etapa de Elevating Luxury, la plataforma con la que la firma propone una mirada contemporánea al lujo, más cercana a la autenticidad, el bienestar y la experiencia personal.

La elección del actor responde a una afinidad natural de valores. García Rulfo ha construido su carrera a partir de la disciplina, el talento y una personalidad que combina carácter y discreción. Su estilo también conecta con una idea de sofisticación que no necesita excesos para hacerse notar.

Es una visión que Lincoln lleva a sus vehículos a través del diseño, la tecnología y, sobre todo, de la atención a esos detalles que hacen más disfrutable cada recorrido.

El lujo empieza por cómo se vive un trayecto

Para Elevating Luxury, un vehículo de lujo no sólo debe reunir diseño y tecnología. También debe tener en cuenta cómo se sienten quienes están dentro de él. En la gama de SUVs de Lincoln en México, integrada por Corsair, Nautilus, Aviator y Navigator, esta filosofía se refleja en espacios pensados para el bienestar, la hospitalidad y el confort.

Los asientos Perfect Position con función de masaje, los sistemas de purificación de aire y el aislamiento acústico contribuyen a crear una atmósfera confortable, mientras la tecnología acompaña al conductor de forma intuitiva.

Las pantallas panorámicas y los asistentes de conducción inteligente completan esta propuesta, con soluciones que se integran al interior sin perder de vista algo esencial, que la tecnología esté al servicio de la experiencia.

Una experiencia pensada para los sentidos

En la experiencia Lincoln también cuentan elementos que se perciben de manera inmediata al entrar en la cabina. El silencio, la calidad de los materiales, la comodidad de los asientos, la iluminación y las distintas funciones de personalización forman parte de una experiencia multisensorial de manejo.

En Lincoln Nautilus y Lincoln Navigator, esta propuesta incorpora además Lincoln Rejuvenate, una tecnología que combina iluminación, sonido, pantalla y masaje en el asiento para convertir la SUV en un spa mientras está estacionada.

Aquí, el bienestar comparte protagonismo con el diseño y la innovación, y son justamente esos detalles los que elevan la experiencia cotidiana y dan una dimensión más personal a la idea de lujo.

La nueva era Lincoln

La llegada de Manuel García Rulfo refuerza esta visión para el mercado mexicano. Elevating Luxury se acerca a una generación de consumidores que reconoce el valor de la excelencia, pero que también busca autenticidad, privacidad, confort y tiempo para sí mismos.

Para William Vélez, Director de Lincoln México, Puerto Rico, Centroamérica y El Caribe, contar con García Rulfo permite comunicar de manera auténtica lo que significa el lujo en la actualidad. Su trayectoria y calidad humana, señala el directivo, reflejan los valores de un proyecto que apuesta por la serenidad, el confort y una forma más personal de disfrutar cada trayecto.