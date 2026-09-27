Angelina Jolie vende su histórica mansión en Los Ángeles por 24.75 millones de dólares

La residencia, ubicada en el exclusivo vecindario de Laughlin Park, en Los Feliz, fue vendida por 24.75 millones de dólares. La actriz Angelina Jolie había puesto la propiedad en el mercado en mayo de este año por 29.85 millones de dólares, por lo que el precio final quedó alrededor de 5.1 millones por debajo de su pretensión inicial.

Más que una lujosa residencia, la propiedad representa un fragmento de la historia cinematográfica de Estados Unidos. La mansión fue construida en 1913 por el arquitecto B. Cooper Corbett y posteriormente perteneció al legendario director Cecil B. DeMille, una de las figuras fundamentales del Hollywood clásico.

DeMille adquirió la casa en 1916 y permaneció allí hasta su muerte en 1959. Años después incorporó otra propiedad vecina que había tenido vínculos con Charlie Chaplin, convirtiendo el terreno en un complejo residencial particularmente ligado a las grandes figuras de la industria cinematográfica.

La residencia principal cuenta con aproximadamente 11 mil pies cuadrados —unos mil 20 metros cuadrados—, seis habitaciones y diez baños. El extenso terreno también incluye una casa para huéspedes, piscina y pool house, gimnasio, biblioteca, bodega de vinos, casa de té, garaje independiente y una peculiar casa del árbol escondida entre la vegetación.

Jolie la compró después de su separación de Brad Pitt

Angelina Jolie adquirió la propiedad en junio de 2017 por 24.5 millones de dólares, meses después de iniciar su proceso de divorcio de Brad Pitt. Desde entonces, la mansión se convirtió en la residencia familiar de la actriz y sus seis hijos.

La venta llega después de un momento particularmente significativo para Jolie: sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, cumplieron 18 años este verano. La actriz había explicado en una entrevista en 2024 que esperaba poder dejar Los Ángeles cuando sus hijos alcanzaran la mayoría de edad.

Por ello, la operación inmobiliaria se produce en un momento en el que Jolie parece tener mayor libertad para decidir dónde establecerse y cuánto tiempo permanecer en California.

