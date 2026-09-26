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Digger: ¿cuándo se estrena en México la nueva película de Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu?

La esperada colaboración entre la estrella de Hollywood y el cineasta mexicano llegará a las salas mexicanas el próximo 1 de octubre.

Septiembre 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu unieron por primera vez sus talentos en “Digger”, una comedia negra que marca el regreso del director mexicano al largometraje en inglés y que llegará a los cines de México el 1 de octubre de 2026.

La fecha fue confirmada durante la presentación que ambos realizaron en México ayer, donde Cruise e Iñárritu se reunieron con sus seguidores para presentar la cinta antes de su lanzamiento en salas.

¿De qué trata “Digger”?

En la película, Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un hombre extremadamente poderoso cuya búsqueda por controlar las circunstancias lo lleva a provocar un desastre de enormes proporciones. Ante la amenaza de que todo aquello que desencadenó termine por destruirlo, emprende una misión desesperada para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad.

La historia combina comedia negra, sátira, drama y una reflexión sobre el poder, el ego y las consecuencias de las decisiones humanas, alejándose considerablemente del universo de acción que ha dominado buena parte de la carrera reciente de Cruise.

Tom Cruise, en una faceta inesperada

Uno de los principales atractivos de “Digger” es precisamente ver a Cruise fuera del registro de personajes como Ethan Hunt o Pete “Maverick” Mitchell.

El actor interpreta a un personaje excéntrico y vulnerable que le exige combinar humor, absurdo y momentos de mayor carga emocional, una faceta diferente a la que el público suele asociar con él.

El elenco también incluye a Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D’Arcy, entre otros.

Iñárritu vuelve al cine en inglés

Para Alejandro G. Iñárritu, “Digger” representa además un regreso particularmente esperado. Es su primer largometraje en inglés desde “El renacido” (“The Revenant”, 2015), película protagonizada por Leonardo DiCaprio que le valió el Oscar a Mejor Director.

El cineasta vuelve a trabajar también con el mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki, responsable de la fotografía. La dupla ya había colaborado en “Birdman” y “El renacido”, por lo que “Digger” supone un nuevo encuentro de dos de los nombres más reconocidos del cine mexicano contemporáneo.

La película fue rodada en VistaVision, un formato elegido para potenciar su escala visual y ofrecer una experiencia especialmente pensada para la pantalla grande.

¿Por qué ver “Digger”?

1. Es la primera colaboración entre Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu.

Dos figuras con trayectorias muy distintas se encuentran por primera vez en una historia que se aleja de los registros más conocidos de ambos.

2. Tom Cruise muestra una faceta diferente.

El actor se distancia de la imagen del héroe de acción para interpretar a un personaje excéntrico, vulnerable y profundamente ligado al absurdo de la historia.

3. Iñárritu regresa al cine en inglés.

Después de “El renacido”, el director mexicano vuelve a trabajar con un elenco internacional y una producción de gran escala.

4. El equipo detrás de cámaras es extraordinario.

Además de Iñárritu y Lubezki, participan reconocidos colaboradores de distintas áreas de la producción cinematográfica.

5. Es una película pensada para disfrutarse en salas.

La producción apuesta por una propuesta visual de gran formato, por lo que la experiencia cinematográfica es uno de los principales atractivos de la cinta.

tom cruise Alejandro G. Iñárritu
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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