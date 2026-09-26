Famosos que estudiaron en el exclusivo colegio Eton y han compartido clase con miembros de la realeza

Eton College no sólo ha formado a miembros de la realeza británica como el príncipe William o el príncipe Harry, también ha sido la escuela de reconocidas figuras del entretenimiento y la política.

El prestigioso colegio volvió a acaparar titulares en septiembre de 2026, cuando el príncipe George, hijo mayor de William y Kate Middleton, comenzó sus estudios en Eton, siguiendo los pasos de su padre y su tío.

Sin embargo, antes de que George llegara a los salones de esta institución, fundada por el rey Enrique VI en 1440, justo frente a Windsor, otros miembros de la realeza compartieron sus aulas y pasillos con jóvenes que se convirtieron en grandes actores que con quistaron Hollywood.

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Famosos que estudiaron en el Eton College junto a miembros de la realeza británica

Conoce a los famosos británicos que compartieron clase con miembros de la realeza en el prestigioso Eton College.

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne, ganador del Oscar por ‘La Teoría del Todo’, estudió en Eton durante los mismos años que el príncipe William e incluso compartió con él el equipo de rugby, el actor incluso ha contado que William no recibía un trato especial en la cancha y que sus rivales buscaban derribarlo por ser el futuro rey.

“Jugué al rugby con el príncipe William. Siempre sentí un poco de lástima por él porque, básicamente, en cualquier equipo escolar contra el que jugabas, lo único que querían era placar (agarrar y derribar) al príncipe William para poder decir: ‘Yo plaqué al príncipe William’. Así que, si estabas al lado de él, como yo, era bastante fácil y divertido”, contó el actor en una entrevista para Watch What Happens Live With Andy Cohen en 2016.

Tom Hiddleston

Tom Hiddleston ingresó a Eton a los 13 años, la misma edad a la que el príncipe George ingresó, tras estudiar en The Dragon School de Oxford, y durante su estancia descubrió su interés por las letras, la ciencia y las matemáticas.

A diferencia de Eddie, Tom no compartió clases con William, pues fue alumno del colegio un año antes que el príncipe.

Hugh Laurie

Hugh Laurie, protagonista de Dr. House, estudió en Eton a principios de los años 70, antes de ingresar a la Universidad de Cambridge, y durante su etapa escolar destacó especialmente en el remo, siguiendo los pasos de su padre, Ran Laurie, quien fue medallista de oro olímpico.

Damian Lewis

El actor, músico y productor británico estudió en Eton entre 1982 y 1987, y aunque recuerda su paso por el prestigioso colegio como una etapa intensa y exigente, también fue ahí donde descubrió su pasión por la actuación.

Sin embargo, la lista de famosos de Eton no se limita a Hollywood, la institución también ha sido semillero de figuras de la política británica, entre ellas los ex primeros ministros Boris Johnson y David Cameron.

Por otra parte, William y Harry no fueron los primeros integrantes de la realeza en estudiar en Eton, los registros históricos del colegio incluyen a otros miembros de familias reales, como el príncipe Eduardo, duque de Kent; el príncipe Michael de Kent y el príncipe Richard, duque de Gloucester.