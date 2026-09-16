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¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia

El físico y especialista en riesgos financieros mantiene un perfil discreto y está casado con la presidenta de México desde 2023.

Septiembre 16, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia

¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia

Manuel Velasquez/Getty Images

Las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México dejaron nuevas imágenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó la noche del 15 de septiembre su segundo Grito de Independencia como mandataria y este 16 de septiembre presidió el tradicional Desfile Cívico-Militar.

Durante la ceremonia del Grito, Sheinbaum estuvo acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba Unger, quien apareció junto a ella en Palacio Nacional y posteriormente salió al balcón para saludar a las personas reunidas en el Zócalo.

¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia

¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia

Manuel Velasquez/Getty Images

¿Quién es su esposo?

Tarriba nació en Sinaloa en 1962 y, al igual que Sheinbaum, estudió Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También realizó estudios de posgrado en Ciencias Físicas y desarrolló una carrera especializada en matemáticas y riesgos financieros. Trabajó durante años en España para Banco Santander y, tras regresar a México, se incorporó como especialista en riesgos financieros al Banco de México.

Fue precisamente en la UNAM donde comenzó su historia con Sheinbaum. Ambos fueron pareja durante su etapa universitaria, pero sus vidas tomaron caminos distintos. Décadas después, se reencontraron en 2016 a través de Facebook y retomaron su relación.

¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia

¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia

Manuel Velasquez/Getty Images

La pareja finalmente se casó el 17 de noviembre de 2023, en una ceremonia íntima y familiar. Desde entonces, Tarriba ha mantenido un perfil alejado del protagonismo político, aunque ha acompañado a Sheinbaum en algunos de los momentos más relevantes de su trayectoria pública.

Del Grito al Desfile Militar de 2026

La noche del 15 de septiembre, Sheinbaum salió al balcón central de Palacio Nacional para encabezar el Grito ante miles de asistentes. Tarriba estuvo presente durante la ceremonia y ambos fueron fotografiados saludando desde Palacio Nacional.

¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia

¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum? Jesús María Tarriba la acompañó en el Grito de Independencia

Manuel Velasquez/Getty Images

Este 16 de septiembre, las celebraciones continuaron con el Desfile Cívico-Militar, encabezado por Sheinbaum en el Zócalo. La presidenta apareció junto a los titulares de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante la conmemoración.

Claudia Sheinbaum Zócalo Qué hacer en la CDMX Grito de Independencia
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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