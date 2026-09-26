30 años después, salen a la luz nuevos detalles de la boda secreta de John F. kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Hace treinta años, John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette protagonizaron una de las bodas más secretas y recordadas de la historia de las celebridades, la pareja hizo todo lo posible para mantener los detalles de su enlace lejos de los reflectores y la prensa.

Con el estreno de la serie FX Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, que llevó a la pantalla detalles de su icónico romance, antiguos colaboradores y personas cercanas a la pareja, han compartido detalles sobre su boda, que durante años permanecieron en secreto.

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La boda secreta de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

El 21 de septiembre de 1996, John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette se dieron el sí en Cumberland Island, una remota isla frente a la costa de Georgia que eligieron precisamente para mantener su enlace lejos de los reflectores.

Solo 40 invitados estuvieron presentes en la ceremonia, celebrada en la First African Baptist Church, un pequeño templo con ocho bancas de madera y sin aire acondicionado.

Mantener el secreto, requirió seis meses de cuidadosa planificación, y la operación fue tan discreta que, según contó Letitia Baldrige, exjefa de gabinete de Jacqueline Kennedy Onassis, se necesitó “la habilidad de James Bond y de toda la CIA” para evitar que los detalles llegaran a la prensa.

El reverendo Charles J. O’Byrne, encargado de oficiar la ceremonia, recordó años después que entre los novios había una “verdadera alegría y amor”, y de acuerdo con su testimonio, ambos estaban profundamente emocionados y querían que cada detalle de la ceremonia reflejara quiénes eran como pareja.

La boda secreta de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Stephen Rose/Getty Images

Los detalles desconocidos de la boda de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Una de las revelaciones más curiosas es que, para evitar sospechas, los preparativos estuvieron vinculados a un nombre falso: “la boda de Nicole Miller”, incluso el traslado de los invitados fue cuidadosamente organizado.

John y Carolyn llegaron por separado al aeropuerto de St. Marys y posteriormente viajaron hasta Cumberland Island, mientras que algunos invitados lo hicieron en embarcaciones o aviones privados.

La estrategia funcionó: en aquel momento, la prensa no consiguió imágenes ni información detallada de la ceremonia.

El vestido de novia de Carolyn Bessette

Carolyn Bessette eligió para su boda un vestido minimalista de crepé de seda color perla, diseñado por su amigo Narciso Rodriguez, el sencillo diseño de corte al bies se convirtió con el tiempo en un referente de la moda nupcial de los años 90.

Incluso al seleccionar la fotografía que se compartiría con la prensa, Carolyn pidió que el vestido tuviera especial protagonismo.

Una recepción discreta e íntima

Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados se trasladaron al Greyfield Inn para la recepción, la celebración incluyó el primer baile de John y Carolyn al ritmo de “Forever in My Life”, de Prince, así como un brindis del senador Ted Kennedy.

Rodeados de naturaleza y lejos de los reflectores, la pareja optó por una celebración íntima que contrastó con las grandes bodas que tradicionalmente han marcado a la familia Kennedy.