Carolyn Bessette-Kennedy
Personalidades
Carolyn Bessette-Kennedy: la historia detrás del ícono silencioso de los 90
La historia de Carolyn Bessette-Kennedy resurge como símbolo de elegancia atemporal y misterio, revelando el contraste entre su imagen de ícono de estilo y la presión constante de vivir bajo la mirada pública.
Febrero 17, 2026
·
Vanessa Villalba Alcocer