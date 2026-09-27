De Star Wars a Frida Kahlo: así es el impresionante museo futurista de George Lucas

Tras casi 20 años de planeación, el Lucas Museum of Narrative Art por fin abrió sus puertas en Los Ángeles el 22 de septiembre de 2026, fundado por el director de Star Wars, George Lucas y su esposa Mellody Hobson.

El recinto destaca por su futurista arquitectura en forma de nave espacial y alberga una amplia colección de pinturas, ilustraciones, cómics, murales, fotografías y piezas relacionadas con el cine, todas vinculadas con el arte de contar historias.

Te podría interesar: May the 4th Be With You: Día Internacional de Star Wars, ¿por qué se celebra este 4 de mayo?

¿Cómo es el Lucas Museum of Narrative Art de George Lucas?

El edificio, diseñado por el arquitecto Ma Yansong, tiene una superficie de unos 300 mil pies cuadrados y más de 30 galerías, su forma curva está integrada con un nuevo parque de 13 acres y fue concebida para que la experiencia comience incluso antes de entrar a las salas.

La fachada está cubierta por más de 1,200 paneles curvos de polímero reforzado con fibra de vidrio, cada uno diseñado para formar la superficie fluida del edificio.

Qué ver en el nuevo museo de George Lucas

Durante la inauguración del Museum of Narrative Art de George Lucas, el director habló del contenido de las salas del museo, así como el objetivo de mostrar todo tipo de arte visual.

“He pasado más de cincuenta años coleccionando el trabajo de artistas que no siempre reciben el reconocimiento que merecen: ilustradores, dibujantes, muralistas, pintores… porque creo que sus imágenes son tan vitales como cualquier otra forma de arte. Se merecen estar en un museo”.

¿Cómo es el Lucas Museum of Narrative Art de George Lucas? Savion Washington/FilmMagic

Star Wars in Motion

Aunque Star Wars es una parte importante del museo, no es el único protagonista; sin embargo la exposición inaugural Star Wars in Motion reúne vehículos, diseños conceptuales, vestuario y utilería relacionados con las primeras seis películas de la saga.

Entre las piezas que se pueden encontrar están el Landspeeder de Luke Skywalker, visto en Una Nueva Esperanza, y la primera construcción física de la motocicleta de rueda de General Grievous, de La Venganza de los Sith.

El autorretrato de Frida Kahlo que George Lucas considera una obra de arte imperdible

Una de las grandes sorpresas es que el museo no está dedicado exclusivamente al cine ni a Star Wars, y entre sus obras destaca un raro autorretrato de Frida Kahlo de 1940, realizado para el doctor Leo Eloesser, médico y amigo de la artista.

La presencia de Kahlo resume la intención del museo: colocar distintas formas de arte narrativo en un mismo espacio.

Los grandes murales

Otra de las salas que merece especial atención está dedicada al arte mural, el museo reúne trabajos vinculados con artistas como Diego Rivera, Judith F. Baca y el artista urbano Banksy.

La colección de Banksy incluye obras adquiridas directamente de su estudio, mientras que la sección dedicada a Baca explora piezas relacionadas con The Great Wall of Los Angeles, uno de los grandes proyectos de muralismo de Estados Unidos.

Otras atracciones del museo de George Lucas

También hay salas dedicadas a figuras como Norman Rockwell, N.C. Wyeth, Frank Frazetta y Maxfield Parrish, además de una biblioteca de investigación gratuita, salas de cine y el restaurante Skywalker Grill, ubicado en el quinto piso.

Más que un museo dedicado al creador de Star Wars, el proyecto de George Lucas busca convertirse en un espacio donde el cine, la ilustración, los cómics, la pintura y el arte popular puedan convivir bajo una misma idea: contar historias a través de imágenes.