Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

De Star Wars a Frida Kahlo: así es el impresionante museo futurista de George Lucas

El Lucas Museum of Narrative Art abrió sus puertas el 22 de septiembre con una estética futurista y exposiciones de cine y arte que no te puedes perder.

Septiembre 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo es el Lucas Museum of Narrative Art de George Lucas?

¿Cómo es el Lucas Museum of Narrative Art de George Lucas?

Getty Images

Tras casi 20 años de planeación, el Lucas Museum of Narrative Art por fin abrió sus puertas en Los Ángeles el 22 de septiembre de 2026, fundado por el director de Star Wars, George Lucas y su esposa Mellody Hobson.

El recinto destaca por su futurista arquitectura en forma de nave espacial y alberga una amplia colección de pinturas, ilustraciones, cómics, murales, fotografías y piezas relacionadas con el cine, todas vinculadas con el arte de contar historias.

Te podría interesar: May the 4th Be With You: Día Internacional de Star Wars, ¿por qué se celebra este 4 de mayo?

¿Cómo es el Lucas Museum of Narrative Art de George Lucas?

El edificio, diseñado por el arquitecto Ma Yansong, tiene una superficie de unos 300 mil pies cuadrados y más de 30 galerías, su forma curva está integrada con un nuevo parque de 13 acres y fue concebida para que la experiencia comience incluso antes de entrar a las salas.

La fachada está cubierta por más de 1,200 paneles curvos de polímero reforzado con fibra de vidrio, cada uno diseñado para formar la superficie fluida del edificio.

Qué ver en el nuevo museo de George Lucas

Durante la inauguración del Museum of Narrative Art de George Lucas, el director habló del contenido de las salas del museo, así como el objetivo de mostrar todo tipo de arte visual.

He pasado más de cincuenta años coleccionando el trabajo de artistas que no siempre reciben el reconocimiento que merecen: ilustradores, dibujantes, muralistas, pintores… porque creo que sus imágenes son tan vitales como cualquier otra forma de arte. Se merecen estar en un museo”.

¿Cómo es el Lucas Museum of Narrative Art de George Lucas?

¿Cómo es el Lucas Museum of Narrative Art de George Lucas?

Savion Washington/FilmMagic

Star Wars in Motion

Aunque Star Wars es una parte importante del museo, no es el único protagonista; sin embargo la exposición inaugural Star Wars in Motion reúne vehículos, diseños conceptuales, vestuario y utilería relacionados con las primeras seis películas de la saga.

Entre las piezas que se pueden encontrar están el Landspeeder de Luke Skywalker, visto en Una Nueva Esperanza, y la primera construcción física de la motocicleta de rueda de General Grievous, de La Venganza de los Sith.

El autorretrato de Frida Kahlo que George Lucas considera una obra de arte imperdible

Una de las grandes sorpresas es que el museo no está dedicado exclusivamente al cine ni a Star Wars, y entre sus obras destaca un raro autorretrato de Frida Kahlo de 1940, realizado para el doctor Leo Eloesser, médico y amigo de la artista.

La presencia de Kahlo resume la intención del museo: colocar distintas formas de arte narrativo en un mismo espacio.

Los grandes murales

Otra de las salas que merece especial atención está dedicada al arte mural, el museo reúne trabajos vinculados con artistas como Diego Rivera, Judith F. Baca y el artista urbano Banksy.

La colección de Banksy incluye obras adquiridas directamente de su estudio, mientras que la sección dedicada a Baca explora piezas relacionadas con The Great Wall of Los Angeles, uno de los grandes proyectos de muralismo de Estados Unidos.

Otras atracciones del museo de George Lucas

También hay salas dedicadas a figuras como Norman Rockwell, N.C. Wyeth, Frank Frazetta y Maxfield Parrish, además de una biblioteca de investigación gratuita, salas de cine y el restaurante Skywalker Grill, ubicado en el quinto piso.

Más que un museo dedicado al creador de Star Wars, el proyecto de George Lucas busca convertirse en un espacio donde el cine, la ilustración, los cómics, la pintura y el arte popular puedan convivir bajo una misma idea: contar historias a través de imágenes.

George Lucas
Melisa Velázquez
Relacionadas
La boda secreta de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Entretenimiento
30 años después, salen a la luz nuevos detalles de la boda secreta de John F. kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Septiembre 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu llegan a México para presentar Digger
Entretenimiento
Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu llegan a México para presentar Digger
Septiembre 25, 2026
 · 
Tania Franco
Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación
Entretenimiento
Jesse Huerta reaparece junto a Joy Huerta en medio de la polémica por su separación
Septiembre 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
kylie jenner
Entretenimiento
Kylie Jenner enfrenta críticas por el uso de su jet privado: ¿qué pasó?
Septiembre 25, 2026
 · 
Tania Franco
Zoë Kravitz presume por primera vez su impresionante anillo de compromiso con Harry Styles
Entretenimiento
Zoë Kravitz: quién es la prometida de Harry Styles y cuál es su famosa familia
Hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, la actriz y directora creció rodeada de grandes nombres de Hollywood, pero construyó una carrera propia frente y detrás de las cámaras.
Septiembre 19, 2026
 · 
Tania Franco
Yuridia y su esposo, Matías Aranda (1).jpg
Entretenimiento
Quién es Matías Aranda, el esposo de Yuridia con quien espera a su tercer hijo
La intérprete de ‘Qué Agonía’ dio a conocer su embarazo a través de sus redes sociales
Febrero 21, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
"Digger" Film And TV Charity Royal Film Performance And Global Premiere - Arrivals
Entretenimiento
Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres
Los príncipes de Gales asistieron a la premiere mundial de Digger, la nueva película del cineasta mexicano protagonizada por Tom Cruise.
Septiembre 22, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Nick Aiello? Así es el romance de la actriz Inde Navarrette con el músico
Entretenimiento
¿Quién es Nick Aiello? Así es el romance de la actriz Inde Navarrette con el músico
Gracias a la película Obsesión, ella atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y, fuera de la pantalla, vive una discreta relación
Septiembre 10, 2026
 · 
Tania Franco