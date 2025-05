May the 4th Be With You: Día Internacional de Star Wars, ¿por qué se celebra este 4 de mayo?

El Día Internacional de Star Wars nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News el 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su puesto adquirido como primera ministra del país.

“May the 4th Be With You”, Maggie, congratulations, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “que la fuerza te acompañe”.

La saga iniciada en 1977 revolucionó la cultura pop. Los fans de la icónica saga conmemoran hoy esta fecha especial, cuyo origen proviene de un ingenioso juego de palabras en inglés que rinde homenaje a una de las franquicias cinematográficas más influyentes de todos los tiempos.

Esta fecha ha cobrado relevancia gracias al ingenioso juego de palabras en inglés “May the 4th be with you”, popularizada por la saga, inspirada por el saludo vulcano “larga vida y prosperidad” de Star Trek.

La historia de Star Wars comenzó oficialmente el 25 de mayo de 1977 con el estreno de “Una nueva esperanza”, originalmente titulada simplemente Star Wars, posteriormente renombrada como Episodio IV, fecha en la que también dio origen al Día del orgullo Friki.

La primera conmemoración organizada tuvo lugar en 2011 en Toronto, Canadá, con proyecciones, concursos de disfraces y trivias, desde entonces, la celebración ha cobrado fuerza. El 4 de mayo se institucionalizó como una jornada ideal para promociones, lanzamientos y eventos temáticos en parques y plataformas digitales. Los fans festejan con maratones de películas, disfraces, reuniones y publicaciones virales.

En la actualidad, tras la adquisión por parte de Disney, la franquicia continúa expandiéndose con nuevas series, películas y experiencias inmersivas como la zona temática Galaxy’s Edge en los parques de Disney.

Los personajes emblemáticos como Darth Vader, Yoda y Chewbacca se han convertido en iconos culturales reconocidos globalmente, manifiestandose en la música, la televisión y otros medios.

La cronología oficial de Star Wrs abarca múltiples medios, desde las nueve películas principales de la saga Skywalker hasta series como The Mandalorian, Clone Wars y Rebels.