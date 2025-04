Gerard Piqué y Clara Chía siguen juntos a pesar de los rumores de separación

En las últimas horas comenzaron a circular rumores de que la relación de Gerard Piqué y Clara Chía terminó, sin embargo, el entorno de los novios aseguró que “todo es mentira”, dejando ver que el noviazgo de los novios sigue en pie.

Esta no es la primera vez que la pareja enfrenta este tipo de rumores. En las primeras horas de este jueves circularon en las redes sociales noticias de que la pareja había puesto fin a su relación. La periodista Adriana Dorronsoro reveló la información a través del programa de Telecinco, quien reportó que Gerard Piqué y Clara Chía se encuentran separados. “Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, todavía no está claro”, dijo.

Fue en 2022 cuando la pareja hizo oficial su romance, poco después de la polémica ruptura de Piqué con Shakira, quien ha señalado al exfutbolista de infiel.

En un inicio, la pareja optó por mantener su relación de manera muy discreta hasta que hicieron varias apariciones en público. Gerard Piqué y Clara Chía celebraron su amor con fotos en redes sociales.

Su romance comenzó cuando se conocieron en noviembre de 2021 en un bar de copas en Barcelona donde Clara trabajaba como camarera y que era frecuentado por Piqué y su circulo cercano, quien habría facilitado el encuentro entre ambos.