Ale Capetillo cuenta por qué sus padres Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no asistieron a su boda civil

Ale Capetillo puso fin a la polémica que comenzó por la ausencia de los actores Eduardo Capetillo y Biby Gaytán en su boda civil, a la que sí acudieron sus hermanos Eduardo Capetillo Jr y Ana Pau Capetillo, quienes fueron los encargados de entregar a la novia.

Fue el pasado fin de semana cuando Ale Capetillo y Nader Shoueiry se dieron el “sí”, en una ceremonia civil que tuvo lugar en Madrid, España, el lugar donde comenzó la historia de amor de la pareja.

La influencer, sus hermanos y sus amigos, compartieron en redes sociales las imágenes de su enlace, pero uno de los detalles que no pasó desapercibido por los internautas fue la ausencia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, los padres de la joven.

Ante la polémica que surgió en redes sociales por la ausencia de los padres de la novia, Ale Capetillo rompió el silencio y confesó que sus padres estuvieron presentes en su boda, pero a la distancia, ya que por compromisos de trabajo no pudieron asistir.

“Mis papás nos marcaron cuando terminó la ceremonia”, dijo y dejó claro que aunque se podía haber realizado un enlace en vivo con sus papás, prefirieron que no fuera así, pues no querían tener algún inconveniente.

“No quisimos hacer facetime durante la ceremonia para que no tuviéramos el inconveniente de que se estuviera cortando y poder estar todos más presentes”, señaló.

Además, Ale Capetillo reveló el consejo que recibió de sus papás previo a su boda civil con Nader Shoueiry.

“Me dijeron que disfrutara al máximo ese día con Nader, porque es algo que se pasa volando. Y al final del día, tienes que estar presente y preocuparte nada más por estar felices entre nosotros dos”, expresó. “La verdad, intenté gozar al máximo cada segundo de toda la noche”, añadió.

Sobre el papel que tuvieron sus hermanos en la ceremonia civil, Ale señaló que fue un hermoso momento pues ambos fueron los encargados de entregarla a su prometido.

“Fue divino, no lo habíamos organizado hasta ese momento, hasta que se empezó a sonar la música, pensé: ‘Quiero que ellos dos me entreguen’. Son mis mejores amigos, las personas con las que crecí. El hecho de que personas tan cercanas me entregaran me llenó de alegría”.

Será el 24 de mayo cuando Ale y Nader se casen por la iglesia en la Hacienda Zotoluca, ubicada en Hidalgo, México.